Handke come Camus | due nobel per la letteratura a due amici dei portieri

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019) È stato assegnato ieri il premioper laa Peter, scrittore austriaco autore tra gli altri nel 1970 di un testo dal titolo “Prima del calcio di rigore” . Il libro racconta la storia di un ex portiere rimasto improvvisamente senza lavoro che altrettanto improvvisamente compie un’assurdo omicidio. L’angoscia che lo attanaglia dopo l’omicidio è la stessa che provava quando da portiere si preparava a respingere un calcio di rigore. Un testo particolare da cui Wim Wenders ha tratto un film e che è talmente un culto per gli appassionati di calcio da essere stato ristampato ultimamente. Ma Mundo Deportivo oggi ci ricorda che questo dinon è il primo caso in cui il premioper lae il calcio si intersecano. È gia accaduto nel 1957 con Albertla cui esperienzaportiere influenzerà molto le sue prime opere ...

