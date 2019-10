Fare l' influencer è un lavoro? Dal Codacons esposto contro il corso di laurea per

Ora Instagram ti insegna come Fare l’influencer : Novità da Instagram per i produttori di contenuti e le aziende che adoperano il social come vetrina per i loro prodotti. Per i primi è in arrivo un profilo dedicato per spronare le nuove promesse a continuare a creare contenuti sul social network, per le seconde sarà messo a disposizione un sistema di promemoria che permetterà di segnalare agli utenti il lancio di un nuovo prodotto. @creators @Creators il profilo dedicato ai suggerimenti per i ...