Conte terrà la delega sui servizi segreti La Lega | Cadrà a gennaio

Junior Eurovision Song Contest 2019 : Italia in gara con «La voce della Terra» di Marta Viola – Video : Marta Viola Marta Viola rappresenterà l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2019, la più importante competizione musicale dedicata ai giovani artisti di tutta Europa. La manifestazione, giunta alla 17° edizione, si terrà domenica 24 novembre a Gilwice in Polonia. La diretta sarà seguita anche quest’anno da Rai Gulp. Marta interpreterà il brano La voce della Terra, scritto da Emilio Di Stefano e Fabrizio Palaferri, con la ...

Pokémon Spada e Scudo Conterrà 18 palestre e l'opzione di salvataggio automatico : Pokémon Spada e Scudo sta per debuttare a novembre e ogni giorno impariamo qualcosa in più sul gioco. Ora, grazie all'ultimo numero di Game Informer, abbiamo alcune nuove informazioni da analizzare.Secondo Game Informer, ci saranno 18 palestre in totale in Pokémon Spada e Scudo, che saranno suddivise in campionati maggiori e minori. Oltre a questo saranno presenti varie versioni di palestre che compariranno in ogni campionato. Ad esempio, le ...

Inter-Lazio - pensieri ai due tecnici : Conte coi piedi per terra - Inzaghi non ci sta : La sfida tra Inter e Lazio è appannaggio dei nerazzurri, a cui basta una rete di D’Ambrosio per vincere la quinta partita in altrettante gare e rimanere a punteggio pieno. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due tecnici Conte ed Inzaghi. Conte – “Una vittoria pesante, contro una squadra molto molto forte e ben allenata da Simone Inzaghi. E oggi si è visto, hanno cambiato tanto rispetto al Parma ...

SCENARIO/ D'Alimonte : Renzi terrà in piedi Conte ma farà una Opa su FI : Sarà importante come si presenterà perché la sua figura è un po' logora e suscita antipatia. E se sceglie il proporzionale, sbaglia

Champions League – Conte - orgoglio Inter : “il Barcellona non sarà felice di sfidarci. Serie A? Manteniamo piedi per terra” : Antonio Conte pronto a giocarsi le sue chance in Champions League. L’allenatore dell’Inter lancia la sfida al Barcellona ma senza fare grandi proclami: i nerazzurri devono mantenere i piedi per terra Antonio Conte sente profumo di Champions League. L’allenatore salentino, che in carriera ha vinto 1 finale su quattro disputate fra campo e panchina, non vede l’ora di riprovarci, questa volta alla guida ...

Need For Speed Heat non Conterrà loot box o meccaniche simili : Grazie ad un maestose trailer dalle tinte retrò, i giocatori hanno potuto vedere il nuovissimo Need for Speed Heat nella giornata di ieri. prima di vedere il gioco in azione durante la Gamescom, gli sviluppatori stanno diffondendo alcuni interessanti dettagli.Una delle cosa che siamo sicuri rendarà felici molti giocatori è l'assenza delle tanto odiate microtransazioni e loot box. Precisiamo che non si tratta di speculazione o rumor, è stato ...