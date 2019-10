Fonte : eurogamer

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Questa è stata una settimana molto dura per. Dopo aver espulso un giocatore di Hearthstone in seguitosue dichiarazione in favore della protesta di Hong Kong, la società è stata attaccata da un nutrito gruppo di fan che han coniato attraverso Twitter l'hashtag #boycott.Recentemente una giocatrice di Overwatch ha pubblicato un tweet in cui veniva dichiarato che la società non permetteva più la cancellazione dell'. Nessuna delle quattro autenticazioni presenti (via SMS, e-mail, autenticatore e domanda segreta) consentiva diil. In seguito il post ha ricevuto 19.000 retweet, facendo così il giro del web.Molti altri utenti hanno riscontrato questo stesso problema, lasciando appunto intendere l'ipotesi pubblicata dall'utente di Twitter. Tuttavia, niente di tutto questo è vero: molto probabilmente a causa del grande numero diche ...

Eurogamer_it : Attualmente #Blizzard non sta impedendo alle persone di cancellare i propri account. - Multiplayerit : PS5, nuove informazioni e il caso Cina, Blizzard e non solo nel Cortocircuito di oggi - ema_grande : RT @Dio: Volevo dire alla #Blizzard che anche Grom Hellscream ha ceduto alle tentazioni, però poi si è reso conto che non conviene assecond… -