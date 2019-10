Agrigento | contrasto a furti di uva e olive | controlli e sanzioni

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Palermo, 11 ott. (AdnKronos) –straordinari delle zone rurali didei Carabinieri che hanno contrastatodi uva e di. Dalla serata di ieri alle prime luci dell’alba, sono stati svolti, in tutta la provincia, dei servizi straordinari di controllo del territorio, messi in atto dal Comando Provinciale Carabinieri di. Si tratta di un piano di prevenzione “a largo raggio volto a contrastare l’odioso fenomeno deidi uva e die i danneggiamenti in pregiudizio delle varie coltivazioni”. L’operazione ha avuto come obiettivo la tutela di tutte le aree rurali della provincia agrigentina. Da Licata a Sciacca, daa Cammarata, con particolare attenzione alle località tipiche della vendemmia, che sta quasi volgendo al termine. “Quindi massima concentrazione degli sforzi a Canicattì, come a ...

