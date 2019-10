Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Tutto accantonato. La bozza anti evasione che il ministero della Giustizia ha inviato al dicastero dell’Economia per inserirla nel decreto fiscale si è fermata all’ingresso del Mef. Se già il titolare del Tesoro Roberto Gualtieri pochissimi giorni fa aveva sollevato dubbi sottolineando che “sul carcerenon ci sono misure allo studio”, adesso emerge che le norme fortemente volute dal Movimento 5 Stelle non trovano l’approvazione del Partito democratico e neanche di Leu. In sostanza la bozza è frutto del lavoro del ministro Alfonso Bonafede, ma il confronto con gli altri partiti di maggioranza è tutto in salita poiché alle battute iniziali la maggioranza si è già spaccata.“Sarà fatta una valutazione politica ai massimi livelli”, trapela per il momento. Ciò significa che ...

kidstu : ladri che difendono ladri e i 5s sono soli contro tutti. - HuffPostItalia : Accantonate le manette agli evasori -