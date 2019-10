Storie Italiane | Jo Squillo in lacrime | “Faccio molta fatica”

Lucrezia Lante - Andrea Cardella a Storie Italiane : “Sono stato male” : Andrea Cardella, sfogo su Lucrezia Lante della Rovere: “Poteva pensarci prima” Oggi a Storie Italiane è stato ospite Andrea Cardella, figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana, che ha voluto parlare della sorellastra Lucrezia Lante della Rovere (impegnata con La strada di casa 2) la quale a La vita in diretta ha confessato di tenere le ceneri di sua madre in un’urna posizionata nel suo giardino d’inverno vicino a ...

Storie Italiane - Giorgio Mastrota sul matrimonio con Natalia Estrada : ‘All’inizio non sono stato il massimo’ : “Non sono mai stato egoista, però all’inizio della mia carriera di marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo devo ammetterlo” a parlare è Giorgio Mastrota, ospite di Storie italiane mercoledì 9 ottobre. Eleonora Daniele fa partire un video in cui si vedono le immagini del conduttore e della sua famiglia, soprattutto di Natalia Mastrota, figlia di Giorgio e della prima moglie Natalia Estrada. E parte un bilancio della sua ...

Storie Italiane - Barbara Chiappini torna in tv : ecco cosa ha fatto in questi anni : “I figli non sono arrivati subito perché avevo dei problemi fisici importanti e dopo un paio d’anni, quando finalmente sono rimasta incinta e ho partorito, la mia vita è cambiata e ho pensato che non volevo farli crescere dalle tate. L’ho fatto fino ad un anno fa, quando erano ancora molto piccoli. Adesso hanno cinque e quattro anni, sono un po’ più grandi, e quindi ho pensato di provare a tornare a lavorare”. Parole di Barbara Chiappini ...

Giorgio Mastrota - la verità su Natalia Estrada a Storie Italiane : Eleonora Daniele ospita a Storie Italiane Giorgio Mastrota. Il re delle televendite si racconta senza freni, parlando della sua ex Natalia Estrada e di come oggi sia un uomo diverso. Mastrota racconta di vivere un momento sereno, è felice e l’amore con Floribeth Gutierrez va a gonfie vele tanto che i due dovrebbero sposarsi entro il 2020, come aveva rivelato qualche mese fa in una puntata di Detto Fatto. Alla Daniele Mastrota ribadisce: ...

Storie Italiane - Barbara Chiappini : “Non riuscivo a rimanere incinta” : Eleonora Daniele intervista Barbara Chiappini, che confessa: “Ho avuto grossi problemi a rimanere incinta” E’ stata la bellissima Barbara Chiappini l’ultima ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019. Intervistata dalla padrona di casa, l’attrice e showgirl ha parlato molto della sua vita privata, arrivando a confessare di aver avuto non pochi problemi a rimanere ...

Storie Italiane - Nadia Rinaldi si sfoga : “E’ un grande dolore” : Nadia Rinaldi a Storie Italiane parla del rapporto tra sua figlia e il padre: lo sfogo Nadia Rinaldi è stata intervistata poco fa da Eleonora Daniele a Storie Italiane. In questa occasione la conduttrice del rotocalco mattutino di Rai1 le ha domandato come andassero le cose tra il suo ex marito e la figlia. A quel punto la popolare attrice di origini romane si è fatta subito scusa in volto, asserendo che lui andrebbe a trovarla una volta ...

Maria Teresa Ruta in lacrime a "Storie italiane" : «Incosciente e leggera con i figli. Dovevo esserci di più - distratta dal lavoro» : ?Siamo stati due genitori ?satellite?, giravamo attorno ai nostri figli ma senza stargli mai troppo vicini?, una commossa Maria Teresa Ruta. Parla a ?Storie...

“Non vuole più soffrire”. Tutto il dolore di Maria Teresa Ruta a Storie Italiane. Lo ha confessato a Eleonora Daniele : Momenti di profonda emozione nell’ultima puntata di Storie Italiane. Ospite del programma condotto da Eleonora Daniele, Maria Teresa Ruta che si è presentata in studio accompagnata dalla figlia Guenda Goria. La Ruta si è tolta ogni maschera e ha parlato apertamente delle sue colpe e delle sue mancanze nel suo ruolo di madre. Era stata proprio la figlia Guenda, qualche anno fa, a parlare di quanto aveva sofferto a non avere sua madre vicina. A ...

Storie Italiane - il dolore di Maria Teresa Ruta : "Perché devo chiedere scusa ai miei figli - cosa sono stata" : Nella puntata odierna, 8 ottobre, di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha ospitato nel suo studio di Rai 1 la showgirl Maria Teresa Ruta. La conduttrice, trattenendo a stento l'emozione, ha raccontato del rapporto che ha con i suoi due figli: Guenda e Gianamedeo, avuti entrambi dal giornalista Amede

Storie Italiane - Angelina Jolie fa un appello alle donne : “Fate squadra!” : Angelina Jolie contro la violenza sulle donne. L’appello a Storie Italiane: “Parlate, fate squadra” Ha scelto i microfoni di Storie Italiane, il seguitissimo programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, per lanciare un messaggio a tutte le donne vittime di violenza Angelina Jolie. Raggiunta dall’inviato Valerio Scarponi, l’attrice americana ha detto la sua su questo tema molto delicato, invitando le ...

Maria Teresa Ruta piange a Storie Italiane : “Mi sento dimenticata” : Maria Teresa Ruta a Storie Italiane: “Mi sento di scorta, ma non chiedo niente” Ospite oggi di Storie Italiane con Eleonora Daniele è stata Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria (avuta dal giornalista sportivo Amedeo Goria) per parlare del rapporto difficile con i figli a causa del lavoro (sia suo sia del marito) che li spingevano a essere sempre meno presenti. Verso la fine dell’intervista, però, Maria Teresa Ruta si ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele colpita da Maddaloni : “Era difficile” : Eleonora Daniele ospita Marco Maddaloni a Storie Italiane: “Con Romina all’inizio era difficile…” La conduttrice Eleonora Daniele, nella seconda parte di Storie Italiane, ha intervistato lo sportivo Marco Maddaloni. Quest’ultimo, ovviamente, ha raccontato del suo recente matrimonio con Romina. Un amore iniziato non proprio nella maniera più semprlice. Il motivo? E’ stato lui stesso a confidarlo a Eleonora ...

Eva Grimaldi - la verità su Gabriel Garko a Storie Italiane : Eleonora Daniele ospita a Storie Italiane Eva Grimaldi e l’intervista diventa anche un’occasione per parlare di Gabriel Garko. Come noto, i due furono legati sentimentalmente dal 1997 al 2001 e ora sono grandi amici. La Daniele ha chiesto all’attrice di commentare quanto Garko ha confessato da Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato di “un amico speciale” senza rivelare ulteriori dettagli. La Grimaldi, ora ...