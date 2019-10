Insulti razziali a Juan Jesus | pesante provvedimento nei confronti di un 36enne

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) E' arrivato unneidi unper aver insultatomente il calciatore, la Digos ha denunciato un uomo originario di Civitavecchia sottoponendolo a Daspo per tre anni, le accuse sono pesantissime: stalking e minacce aggravate da odio razziale. Nel dettaglio l'uomo aveva rivolto pesantitramite Instagram al calciatore della Roma: "Brutta scimmia demmerda devi sparire da Roma", "Maledetto scimpanze'", "Stai meglio al giardino zoologico….", sono queste le accuse shock neidel giallorosso, le indagine hanno permesso di individuare il responsabile in breve tempo, l'uomo non fa parte della tifoseria organizzata.

BeaLorenzin : Sempre contro ogni forma di razzismo. Un plauso alla @poliziadistato che ha individuato, denunciato e daspato l'enn… - sportface2016 : Interviene la Digos nei confronti di #JuanJesus, vittima di insulti razziali - CalcioWeb : Insulti razziali a #JuanJesus, pesante provvedimento nei confronti di un 36enne -