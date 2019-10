Incidente di Pioltello | indagato l’ex direttore di Agenzia per la sicurezza ferroviaria

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) L’indagine della procura di Milano sull’ferroviario di, in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone, colpisce l’alloradell’nazionale per ladelle Ferrovie, Amedeo Gargiulo. L’accusa nei suoi confronti è di disastro ferroviario colposo e sotto inchiesta risulta anche il suo vice di allora, nonché caposettore. Per i magistrati milanesi, stando a quanto riporta l’Ansa, l’Ansf non avrebbe effettuato alcun controllo nella tratta. Così si spiegherebbe l’iscrizione di Gargiulo nel registro degli indagati. Per l’– nel quale, oltre alla morte di Pierangela Tadini, Ida Maddalena Milanesi e Alessandra Pirri, rimasero ferite 50 persone – sono sotto inchiesta anche dirigenti e tecnici di Rfi e Trenord. L'articolodil’exdi ...

