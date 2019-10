Guasto alla rete Telecom in tutta Italia | migliaia di segnalazioni sui social Tim

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sono stateledi problemi con laTim pubblicate nella notte dagli utenti sui. Per tre ore infatti, a causa di unall’infrastruttura gestita da, gli utenti in– da Roma a Napoli, da Padova a Torino, Firenze, Milano e Bologna -hanno registrato disagi nella connessione, con laInternet, sia fissa che mobile, non funzionante, oltretelefonia fissa fuori uso. Non solo, erano irraggiungibili anche i sistemi di assistenza 119 e 187, oltre alle varie App MyTim della galassia. “Si è trattato di un problema temporaneo”, ha spiegato Tim questa mattina, “a una linea del traffico internet che ha determinato problemi solo di navigazione Internet”. Secondo la compagnia, “il tutto è durato circa 3 ore, ma ora il problema è rientrato”. Tanto è bastato però per far diventare l’hashtag #Timdown trend topic su ...

