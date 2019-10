Guerra in Siria - Di Maio convoca l'ambasciatore della Turchia : "Offensiva inaccettabile" : Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha disposto la convocazione alla Farnesina dell’Ambasciatore della Turchia in Italia

Di Maio convoca ambasciatore turco : 17.16 Alla luce delle iniziative militari turche nella Siria nord-orientale, il ministro degli Esteri, Di Maio, ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore della Turchia in Italia. "Nel riaffermare l'importanza della cessazione di ogni azione unilaterale -si legge in una nota- l'Italia ribadisce che l'unica strada percorribile per una soluzione duratura alla crisi siriana è rappresentata dal processo politico in corso sotto gli auspici delle ...

Di Maio convoca l'ambasciatore turco : “Sia a livello di Unione europea che a livello d’Italia i ricatti sono inaccettabili”. Questo il senso del ragionamento fatto da Luigi Di Maio ai suoi collaboratori non appena lette le sprezzanti parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan: “Se l’Ue ci ostacola manderemo da voi 3,6 milioni di profughi siriani”. Il ministero degli Esteri si sta muovendo con decisione sul fronte siriano. A quanto apprende ...

