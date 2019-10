Demi Lovato spiega la tossicodipendenza ricordando un amico deceduto

Demi Lovato si battezza nel fiume Giordano : Vivo una nuova fase spirituale : È un momento di grandi cambiamenti per Demi Lovato. La cantante statunitense, uscita dal rehab nel novembre 2018 dopo il ricovero per overdose di droga, sta compiendo una vera e propria trasformazione. Maggiore consapevolezza di se stessa e del suo corpo (pubblicando sui social foto senza ritocchi e dove la cellulite è in bella mostra) e delle sue potenzialità e doti canore (firmando con il nuovo manager delle popstar, Scooter Braun). La ...

Demi Lovato - felicemente libera da Photoshop : «Questa è la mia paura più grande. Una mia foto in bikini non ritoccata. E indovina un po', è CELLULITE!!!! Sono così stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre ...

Demi Lovato esce con Mike Johnson : Dimenticare Wilmer Valderrama, Luke Rockhold, Guilherme Vasconcelos e Henry Levy, sue ultime fiamme. Detto, fatto. Rumor alla mano, Demi Lovato starebbe uscendo con Mike Johnson, ex concorrente del reality show The Bachelorette.Sono usciti e sta andando tutto molto bene. Sembra che abbiano molto in comune e si stanno conoscendo.prosegui la letturaDemi Lovato esce con Mike Johnson pubblicato su Gossipblog.it 16 settembre 2019 12:26.

L'esordio col riff sul Camp Rock (2008)Un debutto che «non si dimentica» (2008)Reginetta del pop sullo Skyscraper (2011)La notte dei Teen Choice Awards 2012 Giudice pestifero a X Factor USA (2012-2013)Il ritorno «ghiacciato» alla Disney (2013)Quel bacio lesbo in Glee 5 (2013)Il graffiante Demi World Tour (2014-15)Intona «The Star-Spangled Banner» (2015)La cover di Take Me to Church (2015)La svolta sexy agli VMA 2015 Nuda per Vanity Fair America

Demi Lovato mostra la cellulite sui social : «Sono stanca di vergognarmi del mio corpo» : Demi Lovato sceglie di mettersi a nudo. La cantante non si è solo spogliata, letteralmente, ma ha voluto mostrare ai suoi followers come sia realmente il suo corpo. Lo scatto mostra le imperfezioni che quasi ogni donna ha, da cui quasi ogni donna è ossessionata e proprio per questo Demi ha voluto lanciare un messaggio molto importante dalla sua seguita pagina social. «Questa è la mia più grande paura. Una mia foto in bikini non editata e, ...

Demi Lovato posa senza filtri su Instagram : 'Si ho la cellulite' : Demi Lovato è stanca di doversi nascondere e di sentirsi sbagliata, così ha deciso di condividere sui social delle inedite foto del suo viaggio a Bora Bora dove mostra il suo corpo senza filtri. 'Sono stanca di dovermi vergognare del mio corpo' Nel maggio scorso la cantante ventisettenne ha fatto un bellissimo viaggio a Bora Bora dove ha alloggiato nell'hotel di lusso Four Seasons. Aveva poi condiviso con i suoi 73 milioni di fans degli scatti ...

