Como Due ventenni nigeriani violentano connazionale di 13 anni

Como - ragazza violentata da due giovani : sottratto il telefonino per attirarla in casa : Notte di violenza a Como. Una ragazza tredicenne è stata violentata a da due ventenni, arrestati per violenza sessuale su minorenne nella notte tra sabato e domenica. La ragazza, di...

AUTOSTRADE/ Dietro gli arresti - due domande sComode che attendono risposta : Dalle indagini sarebbero emerse "falsificazioni" sui controlli di sicurezza dei ponti. Ieri il titolo Atlantia in Borsa ha perso l'8 per cento

Como : rapinano un bar - arrestati due fratelli : Milano, 9 set. (AdnKronos) - Due fratelli di 39 e 29 anni sono stati arrestati a Mariano Comense, in provincia di Como per rapina a mano armata e resistenza a pubblico ufficiale. Sabato notte i due sono entrati in un bar del paese, con il volto coperto da caschi integrali e una pistola. Hanno minacc

Como : rissa in centro a colpi di bottiglia - due feriti : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - rissa la scorsa notte, intorno all'1.30, vicino al parcheggio di Villa Olmo a Como. Secondo il bollettino del 118, due giovani sono stati soccorsi dopo aver riportato ferite multiple alla testa, all'addome e al collo provocate dal vetro di una bottiglia. I feriti sono s

Avete mai visto GiaComo e Gabriele? Sono i due (bellissimi) figli che Ezio Greggio dall’ex : eccoli : In questo giorni lo abbiamo visto mentre coccolava, tra selfie e baci appassionati, la sua Romina Pierdomenico. Ezio Greggio è stato beccato come un vero piccioncino. Lei ha 26 anni ma, nonostante la grande differenza d’età tra i due, Sono davvero molto affiatati, da più di un anno. Ezio Greggio l’ha conosciuta al Montecarlo Film Festival, dove lei era una delle ragazze delle vallette delle premiazioni.\\ È stato un vero e proprio colpo di ...

Bibbiano - due neuropsichiatre sul maresciallo sComodo : 'Anche lui ha figli - non si sa mai' : L'intercettazione che rivela la battuta e la risata tra due neuropsichiatre a Bibbiano sul maresciallo che pretendeva chiarezza non è sfuggita a La Gazzetta di Reggio. Il quotidiano riporta uno stralcio di dialogo tra due neuropsichiatre indagate nell'indagine Angeli e Demoni, a proposito del comportamento di un carabiniere, "reo" di voler approfondire la questione affidi in Val d'Enza. La risata delle neuropsichiatre verso il maresciallo La ...