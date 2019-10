Bimbo di 9 anni dà fuoco ad un’abitazione e uccide 5 persone Ma non andrà in carcere

Padre e figlio di 10 anni intercettati dall’antimafia : “Chi siamo noi?”. E il Bimbo : “La ndrangheta” : Il dialogo intercettato dalla polizia tra un Padre e il figlio di dieci anni in cui la criminalità organizzata è paragonata a una famiglia. "Chi siamo?" chiede il Padre al bambino durante una conversazione. E lui esclama: "La ‘ndrangheta!". Alla risposta del figlio, il Padre ribatte: "Bello che sei".Continua a leggere

Bimbo di 11 anni si fa tattoo all’henné : il braccio “gli brucia”. La madre : “Mi ha assillato” : Charlie Gaughan, 11 anni, era in vacanza con la mamma Lisa, 34 anni, ed altri parenti in Spagna quando ha visto quella bancarella di tatuaggi all'henné. "Mi ha supplicato per farne uno, io non volevo..." ha detto la donna. Il piccolo ha sofferto terribilmente per giorni visto che il pigmento nero si è sfaldato e ha subito un'ustione chimica che si è poi infettata...Continua a leggere

Polemica negli USA : Bimbo di 9 anni incriminato per 5 omicidi : Polemica negli Stati Uniti, dopo la decisione di un procuratore dell’Illinois di incriminare un bambino di 9 anni per 5 omicidi. Il bimbo è accusato di avere dato fuoco intenzionalmente ad una casa mobile lo scorso 6 aprile, sapendo che all’interno vi erano delle persone. Nell’incendio sono morti 2 adulti di 69 e 34 anni, e 3 bambini tra uno e 2 anni, mentre altre 2 persone sono riuscite a mettersi in salvo. L’identità ...

Incidente a Milano - investito Bimbo di 8 anni : è in coma : Un bambino di otto anni è stato investito da un’auto a Cologno Monzese (Milano) intorno alle 17 ed è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda, dove si trova in coma. L’Incidente è avvenuto sul viale Lombardia e non si tratta, avverte l’Areu, di omissione di soccorso. L'articolo Incidente a Milano, investito bimbo di 8 anni: è in coma sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano - investito Bimbo di 8 anni : è in coma : Milano, 8 ott. (AdnKronos) – Un bambino di otto anni è stato investito da un’auto a Cologno Monzese (Milano) intorno alle 17 ed è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda, dove si trova in coma. L’incidente è avvenuto sul viale Lombardia e non si tratta, avverte l’Areu, di omissione di soccorso. L'articolo Milano, investito bimbo di 8 anni: è in coma sembra essere il primo su CalcioWeb.

Bimbo di 8 anni investito su strisce nel Milanese - è in coma : Un bambino di otto anni è in coma dopo essere stato investito a Cologno Monzese, estrema periferia settentrionale di Milano. Il Bimbo è ricoverato all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. L'investimento è avvenuto poco dopo le 17 mentre il piccolo stava attraversando viale Lombardia sulle strisce pedonali. Secondo quanto riferiscono i soccorritori, non si sta indagando per omissione di soccorso, circostanza che fa pensare al fatto che ...

Dramma a Gela - Bimbo di 9 anni cade da una giostra e batte la testa : è grave : Un bambino di 9 anni di Gela, in provincia di Caltanissetta, è caduto da una giostra, facendo un volo di 2 metri e battendo violentemente la testa. È successo ieri, ma le sue condizioni restano gravi dopo aver riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo.Continua a leggere

Roma - scrofa uccide un uomo e ferisce Bimbo di 2 anni : In un insediamento abusivo di rom a Corcolle, nella periferia di Roma, un uomo di 50 anni oggi ha perso la vita dopo essere stato aggredito da una scrofa. È successo in via Lunano, quando un bambino di due anni è entrato nel recinto dei maiali per vedere i maialini appena nati, mentre suo padre, un 34enne, lo guardava. La scrofa, però, per proteggere i propri cuccioli, ha aggredito il bimbo e ha ferito mortalmente il 50enne che stava cercando ...

Roma - maiale attacca Bimbo di 2 anni : uomo muore per salvarlo. Il piccolo è gravissimo : Un uomo di circa 50 anni è morto e un bambino di due anni è grave a Roma dopo l'aggressione di un maiale allevato in un porcile a Corcolle, estrema periferia della...

A Roma una scrofa ha ucciso un uomo e ferito un Bimbo di due anni : Voleva portare il figlio del suo amico a vedere i maialini appena nati. Ma una volta aperto il recinto, con in braccio il bambino di soli due anni, sono stati aggrediti dalla scrofa che ha fatto cadere l’uomo per terra. Poi lo ha morso ferendolo mortalmente e ha ferito gravemente il bimbo. Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel pomeriggio in un insediamento tra la campagna a Corcolle, estrema periferia di ...

Roma - maiale attacca Bimbo di 2 anni : uomo muore per salvarlo. Gravissimo il piccolo : Un uomo di circa 50 anni è morto e un bimbo di due anni è grave a Roma dopo l'aggressione di un maiale allevato in un porcile a Corcolle, estrema periferia della Capitale....

Roma - scrofa in allevamento abusivo uccide un uomo davanti a Bimbo di 2 anni : Incidente mortale alla periferia di Roma, dove un uomo di 50 anni è morto e un bimbo di due anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stati aggrediti da una scrofa allevata in un insediamento abusivo a Corcolle. Sul posto i carabinieri della compagnia di Tivoli. Da una prima ricostruzione l’uomo voleva portare il figlio di un suo amico a vedere i maialini appena nati, ma una volta aperto il recinto, con in braccio il bambino di soli due anni, ...

Milano : rubano bici a Bimbo di sei anni - agenti ne comprano un'altra : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti della polizia locale di Milano fanno una colletta per donargliene una nuova. Un agente del Comando di zona 6 interviene su richiesta di una mamma: il figlio della donna non riesce a trovare la biciclett

“Mamma - voglio morire” - Bimbo di 9 anni soffre di una rara malattia : “Non può neanche muoversi” : Vadym Demedyuk, 9 anni, ucraino, ha una grave forma psoriasi che copre il 99% del suo corpo. La sua pelle sanguina ogni volta che il poveretto si muove. La madre ha detto di aver provato ogni tipo di medicina e di aver visto diversi specialisti senza alcun risultato. Ora l'obiettivo è portarlo da un esperto di dermatologia in Israele che ha assicurato di poterlo curare.Continua a leggere