WTA Linz – Nessun problema per Kiki Bertens all’esordio | stesa in due set la giapponese

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) La tennista olandese accede al secondo turno del torneo di, stendendo in due set laDoistacca il pass per il secondo turno dell’Upper Austria Ladies, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250 mila dollari che si disputa sul veloce indoor di, in Austria. La tennista olandese non lascia scampo a Misaki Doi, costretta ad arrendersi con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco. Un match a senso unico a favore della numero 8 del ranking Wta, che al secondo turno se la vedrà con la belga Van Uytvanck, che ieri ha superato in due set la connazionale Bonaventure.L'articolo WTAperall’esordio,in due set laDoi SPORTFAIR.

TennisWorldit : Wta Linz - Gauff ai quarti e nella storia. Avanza anche Ostapenko - sportface2016 : #WtaLinz: ecco il programma di giovedì 10 ottobre - mathou1992 : Eurosport : Bartoli conseille Ostapenko -