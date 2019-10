Siria | Turchia dà il via a bombardamenti contro i curdi | “Vittime civili | colpita anche

Siria - Nato : azione Turchia sia moderata : 18.28 "Comprendiamo le esigenze di sicurezza della Turchia ,che ha comunicato l' azione nel nord della Siria .Che sia proporzionata e misurata,che non destabilizzi la regione,che non porti sofferenze ai civili". Così il Segretario della Nato , Stoltenberg,che venerdì sarà in Turchia " Turchia e altri attori agiscano con moder azione e fermino l'oper azione ". Così Juncker, capo Commissione Ue. Il presidente dell'Europarlamento,Sassoli: Ankara "fermi ...

Siria - Conte : “Preoccupato per iniziativa unilaterale della Turchia. No a ulteriore destabilizzazione della Regione” : “Sono stato appena informato che la Turchia ha assunto un’iniziativa unilaterale sulla quale non posso che esprimere preoccupazione. La preoccupazione è che siano assunte iniziative che possano portare a un’ulteriore destabilizzazione della Regione, iniziative che possano finire per portare ulteriori sofferenze alla comunità locale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro ...