Siria | la Turchia dà l' ok all' offensiva | ?11 morti Via libera alle truppe Ue e Berlino

Siria : Turchia inizia offensiva di terra : 22.07 Le truppe della Turchia hanno oltrepassato il confine e sono penetrate nel nord della Siria , dando il via all' offensiva di terra . Lo annuncia il ministero della Difesa turco citato dall'agenzia Anadolu.

Siria - via anche all’invasione via terra dalla Turchia. Trump : «Una cattiva idea» : L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’idea è di creare una «zona cuscinetto» tra Siria e Turchia. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti». Gli Usa non appoggiano l'attacco turco