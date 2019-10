Ordigno bellico scoperto e neutralizzato all' Arsenale di La Spezia

Lascia Ordigno bellico in distributore : bomba disinnescata : Ha Lasciato sulla colonnina dell’erogatore di carburanti una bomba da mortaio di nazionalità inglese preannunciandone l’esplosione a breve: si tratta di un’arma calibro 81 mm/3 pollici, attiva e completa di spoletta,. E’ accaduto la notte scorsa in un’area di servizio in una frazione di Paternò, nel Catanese. L’uomo, un 56enne romeno pregiudicato, è stato arrestato da carabinieri della compagnia di Paternò. ...

Battipaglia - 36mila evacuati per il disinnesco di Ordigno bellico : 8 km di coda in autostrada : Trentaseimila persone evacuate, 8 chilometri di coda in autostrada. E’ in corso da questa mattina una complessa operazione di bonifica di un ordigno bellico rinvenuto a Battipaglia (Salerno). la prima fase dell’intervento è terminata nel primo pomeriggio. Dopo aver terminato le opere di “barricamento” – scavi di ventilazione/trinceramento, necessarie per poter procedere alla bonifica, e di disinnesco – gli ...

Disinnesco Ordigno bellico a Battipaglia - ultimi aggiornamenti : traffico sull’A2 - morta donna in centro di accoglienza : Sono iniziate questa mattina intorno alle 11 le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta in un terreno agricolo del comune di Battipaglia (Salerno). Evacuati circa 36mila cittadini residenti nella zona, a partire dalle ore 5 del mattino, nel raggio di 1.6 km dal punto di rinvenimento. Sospeso temporaneamente il traffico veicolare sull’autostrada A2, con la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, ...

Ordigno bellico a Battipaglia : in atto il piano di evacuazione - 36mila evacuati : E’ iniziato alle 5 in punto il piano di evacuazione allestito a Battipaglia (Salerno) per il disinnesco di un Ordigno bellico risalente alle seconda guerra mondiale. Sono in totale 36.177 le persone (19.995 famiglie) che dovranno lasciare la propria abitazione. I mezzi della protezione civile regionale stanno passando al setaccio la zona rossa (estesa per un raggio di 1600 metri dal punto di ritrovamento della bomba), annunciando con gli ...

Ordigno bellico nel Salernitano - domani evacuate 36mila persone : In programma domani 8 settembre 2019 le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo risalente alla II Guerra Mondiale rinvenuta nel comune di Battipaglia (Salerno), in un terreno agricolo. Le operazioni saranno condotte dagli Artificieri dell’Esercito Italiano-21° Reggimento Guastatori di Caserta: avranno inizio quando sarà completata l’evacuazione della popolazione e si protrarranno per 8/12 ore. L’evacuazione riguarderà ...

Disinnesco Ordigno bellico : evacuate 36mila persone a Battipaglia : Saranno allontanate circa 36mila persone per consentire le operazioni di bonifica di una bomba di aereo risalente alla seconda guerra mondiale rivenuta in un terreno agricolo a Battipaglia, nel Salernitano. Le operazioni, come informa la Prefettura di Salerno, sono programmate per domenica 8 settembre e saranno condotte dagli artificieri dell’Esercito Italiano-21 Reggimento Guastatori di Caserta e potranno protrarsi per 8/12 ore. Oltre ...

Ordigno bellico ritrovato a Brescia : area messa in sicurezza : Un Ordigno bellico di dimensioni ridotte e’ stato ritrovato questa mattina nella zona della Piccola velocità in via Dalmazia in città a Brescia. Sul posto sono arrivati gli artificieri, gli uomini della Polfer, e quelli del Genio civile che ora dovranno decidere come procedere. L’area e’ stata messa in sicurezza. L'articolo Ordigno bellico ritrovato a Brescia: area messa in sicurezza sembra essere il primo su Meteo Web.

Due uomini della protezione civile feriti nell'esplosione di un Ordigno bellico : Si trovavano impegnati ad operare nello spegnimento di un incendio ma nel sottosuolo era presente una bomba risalente alla...

Ordigno bellico della II Guerra Mondiale ritrovato in spiaggia nell’Agrigentino : Un Ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato scoperto tra la sabbia, a pochi centimetri di profondità, a Lido Fiori, località balneare di Menfi, in provincia di Agrigento. Dai primi accertamenti sembra trattarsi di una mina anticarro tedesca. La zona è stata transennata e interdetta nell’attesa dell’arrivo degli artificieri. L'articolo Ordigno bellico della II Guerra Mondiale ritrovato in spiaggia ...