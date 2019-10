Ora il figlio di Calvi critica le scelte sbagliate di Bergoglio

«Non dovevi fare un altro figlio - Ora al lavoro ti faremo morire» | Come difendersi I racconti delle lettrici : Le parole affidate a un «emissario» dal datore di lavoro, con lo scopo di spingere una dipendente a dimettersi. «Ma io non cedo»

Visite fiscali : lavOratore assente per aver portato figlio in ospedale può essere multato : Il lavoratore assente dal posto di lavoro per malattia e, quindi, soggetto alla cosiddetta visita fiscale ha il diritto di accompagnare il figlio minore al pronto soccorso, dato il carattere d'urgenza della situazione, ma è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro se si allontana dall'abitazione per accompagnare il figlio alle Visite di controllo, diversamente può essere multato dal datore di lavoro stesso. Queste in sintesi le conclusioni ...

«Non dovevi fare un altro figlio - Ora al lavoro ti faremo morire»|«È successo anche a me» : i racconti delle lettrici : Le parole affidate a un «emissario» dal datore di lavoro, con lo scopo di spingere una dipendente a dimettersi. «Ma io non cedo»

Tennis – Andreas Seppi - primo figlio in arrivo! Fognini ironizza sui social : “allOra ti funziona…” [FOTO] : Andreas Seppi annuncia su Instagram l’arrivo del primo figlio con la compagna Michela: Fognini ironizza fra i commenti Andreas Seppi diventerà presto papà. Il Tennista altoatesino ha annunciato ai fan di Instagram la lieta notizia, postando una foto con la moglie Michela e la didascalia: “ci sentiamo benedetti e pronti per una nuova avventura… la nostra famiglia sta crescendo“. Fra i tanti commenti di auguri spicca ...

Visita fiscale Inps : lavOratore assente per figlio in ospedale multato : Visita fiscale Inps: lavoratore assente per figlio in ospedale multato Per ciò che concerne la Visita fiscale Inps molti lavoratori hanno sempre dei dubbi e delle perplessità in merito all’assenza giustificata durante le visite del controllo fiscale, e quindi durante le fasce di reperibilità. Qualora l’assenza non venisse giustificata, infatti, si andrebbe incontro a sanzioni importanti, mentre se l’assenza risulta giustificata (e può ...

L’Ucraina rivaluterà il caso sulle presunte accuse di corruzione contro la società in cui lavOrava il figlio di Joe Biden : Il procuratore generale ucraino Ruslan Ryaboshapka ha annunciato che rivedrà diversi importanti casi di cui si era occupato il suo predecessore, tra cui quello riguardante la società del gas in cui lavorò per un periodo il figlio di Joe Biden,

Nuova polemica su FiOramonti : manda il figlio a una scuola internazionale : Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti è senza dubbio il membro del governo Conte 2 più abile ad attrarre le polemiche. Prima per la tassa sulle merendine, poi per la sua opinione sul crocifisso nelle aule scolastiche e ora per altri due motivi: perché manda il figlio a una scuola inglese e per alcuni vecchi post scritti sui social network contro politici e polizia che sono stati riportati alla luce dal Giornale.Fioramonti è ex ...

FiOramonti - polemica sul figlio alla scuola inglese. Lui : «Violenza» : Per il figlio niente test d’Italiano. È bufera anche per alcuni post offensivi pubblicati dal ministro anni fa. Meloni: «Post ripugnanti. Si dimetta». Fedeli (Pd): «Deve chiarire». La replica: «Ho chiesto scusa in privato»

FiOramonti nella bufera per aver iscritto il figlio a scuola di inglese : «Sono sotto attacco» : Lui è il ministro dell'Istruzione del governo italiano, per il figlio ha scelto la scuola inglese e quando si è trattato di decidere se fargli fare l'esame di italiano, il...

FiOramonti - polemiche per i voti del figlio a scuola e insulti su facebook : “Per quelli ho chiesto scusa. Esposto al garante Privacy” : “Non pensavo che vivere molti anni all’estero lavorando duro potesse essere usato contro di me. Oggi non si attacca il mio lavoro. Sono turbato da padre e da cittadino. Formulerò un Esposto al garante della privacy, da privato cittadino e non da ministro“. Il ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti interviene su facebook con un post, dopo essere stato oggetto di polemiche su due fronti. Il primo è quello che riguarda suo figlio ...

Deve andare a lavOrare - incatena il figlio piccolo ad un palo e va via : Un uomo ha fatto un gesto terribile pur di andare a lavorare. Non sapendo a chi lasciare il bambino di pochi anni, lo ha legato con un lucchetto ad un palo per la strada ed è andato via. Le immagini hanno fatto il giro del web e si vede una bambino con indosso un giubbotto colorata, molto più grande di lui incatenato ad un palo e legato ad una caviglia. Le immagini che vengono dalla Cina fanno rabbrividire ma il papà, interrogato su come si ...

Elisabetta GregOraci e l’incidente del figlio : “Ho temuto per lui” : Elisabetta Gregoraci racconta i momenti difficili vissuti nei mesi scorsi dopo un incidente del figlio Nathan Falco che, a causa di una caduta, si è dovuto sottoporre ad un’operazione. Tutto è iniziato lo scorso aprile quando il figlio della Gregoraci, nato dal suo amore per Flavio Briatore, si trovava insieme alla baby sitter. Il bambino ha 9 anni e una passione per il monopattino, da cui è caduto, facendosi molto male. “La tata mi ...