Migranti | Venezia | Procura chiede rinvio a giudizio per due ex prefetti

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019), 9 ott. (AdnKronos) – Ladiil processo per le presunte irregolarità nella gestione del Centro di accoglienza straordinario perdi Cona, nelno, chiuso definitivamente nel dicembre del 2018, dopo le polemiche per le condizioni in cui erano ospitati i rinti asilo, il cui numero in un certo periodo arrivò fino a 1400, ben superiore a quello previsto. Secondo quanta riporta oggi ‘Il Gazzettino’, le sostitutetore Lucia D’ Alessandro e Federica Baccaglini hanno firmato nei giorni scorsi la richiesta dinei confronti di dodici indagati, tra cui figurano anche due exdi, Domenico Cuttaia, 65 anni, e Carlo Boffi Farsetti, 66 anni, succedutisi alla prefetturana dal 2012 al 2018, con l’ accusa di aver comunicato in anticipo l’ imminente arrivo di alcune ...

