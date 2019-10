M5S | responso sfida capigruppo in serata | verso fumata nera

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma, 9 ott. (AdnKronos) – Si vala, perché, per essere eletti, serve la maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi, quindi ben 109 voti alla Camera e 54 al Senato. Laper la scelta dei nuoviM5S a Montecitorio e Palazzo Madama è in corso: alla Camera le votazioni sono state chiuse alle 18.45, mentre lo spoglio delle schede inizierà mezz’ora dopo il termine dei lavori dell’Aula e dovrebbe essere piuttosto rapido; al Senato -dove la partita è sicuramente più delicata per gli equilibri interni al M5S- si vota fino alle 20 e subito dopo si darà inizio allo spoglioSe venisse confermata la, sarà necessario una nuova votazione con un ballottaggio tra i due parlamentari più votati, oggi chiamati a succedere a Francesco D’Uva, eletto questore a Montecitorio, e a Stefano Patuanelli, diventato ministro dello Sviluppo ...