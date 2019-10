Incidente davanti all’asilo di Chieri | ancora grave la piccola Emma dopo intervento di 6

Chieri - 5 bimbi investiti da un Suv davanti all'asilo : uno è grave. La proprietaria : «Un fatale Incidente» : Dramma in provincia di Torino. Un'auto parcheggiata in discesa ha travolto cinque bambini davanti a un asilo nido. Succede a Chieri (Torino), dove l'auto, per cause in corso di accertamento,...

Incidente tra due moto davanti a stadio Olimpico : 53enne morto sul colpo : Roma – Incidente mortale questa mattina alle 9.30 in viale dello stadio Olimpico, all’altezza dei vivai. A causa di uno scontro tra due moto, un uomo italiano di 53 anni e’ morto sul colpo. L’uomo era in sella ad un Honda Sh. L’altra persona coinvolta e’ una donna italiana di 56 anni, trasportata d’urgenza in codice rosso al Policlinico Gemelli. Risulta ferita gravemente, al momento dell’Incidente ...