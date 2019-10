In diretta su Twitch Sulla piattaforma preferita dai gamer va in onda la strage

In diretta su Twitch. Sulla piattaforma preferita dai gamer va in diretta la strage : Ad Halle, in Germania, l’attentatore manda in streaming le sequenze dell’attentato alla sinagoga. "Siamo scioccati dalla tragedia che ha avuto luogo in Germania”, commentano dalla compagnia di proprietà di Amazon. Il video è stato rimosso

Twitch banna uno streamer che ha spaccato in diretta una tastiera dalla rabbia - colpendosi volutamente in faccia : Matt Vaughn, il 31enne famoso su Twitch con il nome Dellor, è stato bannato dalla piattaforma dopo che si è volutamente spaccato in faccia una tastiera in seguito ad una sconfitta durante una partita in diretta.L'incidente sarebbe avvenuto il 1° ottobre, lo stesso giorno in cui lo streamer avrebbe dovuto ricevere il pulsante di sottoscrizione al suo canale, rimosso in aprile dopo che il giocatore aveva insultato pesantemente una ragazza. Dellor ...