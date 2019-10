Csm | Ermini | ‘buon lavoro ai due neo eletti’**

**Csm : Ermini - ‘i consiglieri non devono rispondere alle correnti’** : Marsala (Trapani)(AdnKronos) – “I consiglieri del Csm, quando entrano al Consiglio superiore della magistratura, non devono rispondere alle correnti. Tanto è vero che la Costituzione dice che i consiglieri togati e laici non possono essere rieletti, proprio perché chi entra non deve cercare un consenso che gli può servire per una rielezione. Lavori libero”. E’ quanto dice Davide Ermini, vicepresidente del Csm, a ...