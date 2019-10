Xiaomi Mi MIX Alpha fa una breve apparizione in Europa con il CEO dell’azienda

Xiaomi presenta MIX CHarger - un powerbank ibrido con presa di corrente standard : Quale potrebbe essere l’innovazione di un power bank, con due connettori USB Type-A e un connettore USB Type-C. Una ricarica rapida a 18 watt? Una batteria interna da 5.000 mAh? Assolutamente no, si tratta di funzioni disponibili da tempo, che non possono fare la differenza. Se ci aggiungiamo la funzione di caricabatterie non abbiamo niente di nuovo, per cui è necessario fare un passo aggiuntivo, e inserire una presa di corrente. Ecco, ci ...

Xiaomi Mi MIX Alpha è in preordine su Tmall - ma le consegne ci saranno solo nel 2020 : In attesa che Xiaomi faccia chiarezza su Xiaomi Mi MIX 4, dopo le dichiarazioni e le successive ritrattazioni di un dirigente, torniamo a parlare del bellissimo Xiaomi Mi MIX Alpha, destinato a rimanere un sogno nel cassetto per la maggior parte degli utenti, vuoi per il prezzo non proprio popolare vuoi per la produzione limitata. Lo smartphone è in preordine sullo store cinese Tmall, che sta probabilmente attendendo con ogni probabilità ...

Ancora possibile lo Xiaomi Mi MIX 4? Edward Bishop lo lascia intendere : Sono passati pochi giorni da che vi parlammo del fatto che non sarebbe stato in programma alcuno Xiaomi Mi MIX 4, sostituito dal concept-phone Mi MIX Alpha (dal costo tutt'altro che irrisorio, tra le altre cose). Come riportato da 'gizmochina.com', sembrerebbe che le dichiarazioni di Edward Bishop (manager per la promozione del marchio presso il mercato cinese) siano state fraintese. Lui stesso ha ribadito di non aver mai affermato che non ci ...

Non si può escludere il lancio di Xiaomi Mi MIX 4 nel 2019 : Alla fine dello scorso mese, quando tutti attendevano il lancio di Xiaomi Mi MIX 4, il produttore cinese ha invece svelato lo Xiaomi Mi MIX Alpha. Ma, allora, in tanti si chiedono se la quarta generazione di questa fortunata gamma sia stata messa da parte o se, al contrario, verrà presentata in futuro. Ebbene, a suggerirci la risposta a tale quesito è Edward Bishop, manager per la promozione del brand Xiaomi in Cina, il quale ci ha tenuto a ...

Aggiornamenti in roll out per Xiaomi Mi 8 - Mi 8 Pro - Mi 9T - Mi 9T Pro - Mi 9 SE e Mi MIX 2S - Huawei P30 Pro e Pro - OPPO Reno e NVIDIA Shield TV : È oggi tempo di Aggiornamenti in casa OPPO, NVIDIA, Xiaomi e Huawei, un chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone ed offrire ai suoi utenti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone sono stati aggiornati in queste ultime ore e quali sono le novità introdotte dagli update. OPPO Reno OPPO Reno ha cominciato a ricevere – sia ben chiaro, solo in Cina – ...

Le offerte online di oggi sono top : Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy A50 - Galaxy Note 10 e tanti altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e settembre si accompagna a un’altra “bella” carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. sono ben cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 10. L’offerta più interessante ha come protagonista Samsung Galaxy A50, ...

Ecco i primi due scatti di prova della fotocamera da 108 megapixel di Xiaomi Mi MIX Alpha : Lo Xiaomi Mi MIX Alpha è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli annunciati nel corso del 2019, merito del suo design assolutamente fuori dal comune. Tra i punti di forza di tale device e sui quali si è soffermato molto il produttore vi è anche il comparto fotografico, che può contare su un sensore principale da 108 megapixel e nelle scorse ore su Weibo sono stati pubblicati i primi scatti di prova realizzati con lo ...

Xiaomi Mi 9 Pro 5G smontato nel teardown ufficiale - intanto c’è la conferma : quest’anno non ci saranno altri Mi MIX : Xiaomi Mi 9 Pro 5G, il nuovo smartphone di riferimento del produttore cinese presentato ufficialmente in Cina qualche giorno fa, è stato mostrato nella sua struttura interna attraverso le immagini del teardown ufficiale; intanto nelle scorse ore è arrivata anche una conferma destinata a creare un po’ di delusione: Mi MIX Alpha, presentato come concept proprio insieme al successore di Mi 9, sarà il solo nuovo modello della serie per ...

Non ci sarà alcuno Xiaomi Mi MIX 4 : l’unico è il Mi MIX Alpha : Non è la prima volta che vi parliamo dello Xiaomi Mi MIX Alpha, un dispositivo che formalmente dovrà sostituire lo Xiaomi Mi MIX 4. Ad essere precisi si tratta di un concept-phone dal prezzo di circa 2560 euro al cambio attuale (tasse peraltro non incluse, quindi vi lasciamo solo immaginare l'importo finale, tutt'altro che a buon mercato), ragion per cui erano in molti a nutrire la speranza potesse essere presentato anchhe un dispositivo più ...

Oggi Xiaomi ha pubblicato un video dell'unboxing ufficiale del Mi Mix Alpha che ha rivelato il contenuto della confezione e tra gli accessori che verranno spediti con lo smartphone è inclusa una custodia protettiva che si adatta al particolare design del dispositivo stesso.

Xiaomi Mi Mix Alpha : smartphone con display surround : Durante la giornata di ieri, Xiaomi ha presentato Mi Mix Alpha, uno smartphone con display che avvolge il device e rapporto schermo-scocca del 180,6%. Nonostante si tratti di un concept, cioè un prodotto non ancora finito, Xiaomi ha comunque annunciato il prezzo e le caratteristiche che lo rendono completo sotto ogni punto di vista: Snapdragon 855+, supporto per le reti 5G e bordi laterali sensibili per simulare i tasti fisici. Caratteristiche ...

Xiaomi conferma che il futuristico Xiaomi Mi MIX Alpha, lo smartphone con display avvolgente, avrà una cover protettiva ufficiale.

Xiaomi per la fornitura dello speciale schermo "avvolgente" di Xiaomi Mi MIX Alpha ha deciso di affidarsi a Visionox. Scopriamo insieme chi è

