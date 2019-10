Ue | Confindustria Si | ‘bene Gualtieri su digital tax | servono regole uniformi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Positivo” il commento diServizi Innovativi e Tecnologici alle dichiarazioni del ministro dell’Economia, Robertosulla proposta di direttiva su una tassazione minima effettiva per le multinazionali e i giganti del web. “Ci siamo già espressi e più volte sul punto e abbiamo invitato il Governo a trovare con l’Europa, rapidamente una soluzione condivisa sullatax: sono indispensabili politiche fiscali verso i colossi del web capaci di garantire un quadro diuniformi per ristabilire la concorrenza nel mercatoe”, commenta Marco Decio, il presidente diServizi Innovativi e Tecnologici.Quindi, prosegue Decio, “non possiamo che apprezzare l’iniziativa del ministroche, accanto a politiche per l’innovazione e il green, accanto a ...

Telereggio1 : Produzione a -0,8%, fatturato a -1,2%. Bene l’export. “L’Emilia Romagna è un organo sano in un corpo debilitato”, i… - GiovanniRoi : Italia, Istat, la debolezza economica proseguirà. Confindustria: 'Rischio recessione'. Ma è bene che Conte e la Con… - La7tv : #omnibus @MontaninoUSA, Confindustria, sulla #manovra del governo: 'Va bene scongiurare l'aumento dell'IVA ma da ge… -