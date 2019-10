Turchia a Usa: non cediamo a minacce

"Il nostro messaggio è chiaro. Lanon agisce sotto minaccia". Così il vicepresidente turco Oktay, dopo che Trump ha ventilato possibili choc all' economia turca se Ankara superasse "i limiti" nell'imminente operazione in Siria contro i curdi Ypg. Quando si tratta di "sicurezza, lasegue la propria strada, a qualunque prezzo". Nuovi raid aerei turchi in Iraq, in attesa dell'offensiva di terra in Siria. Intanto il capo delle milizie curde non esclude una collaborazione col governo di Damasco in chiave antiturca.(Di martedì 8 ottobre 2019)