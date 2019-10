Tumore alla prostata | nuovo metodo diagnostico potrebbe sostituire la biopsia

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) UnTest ideato nei laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità,essere in grado di diagnosticare ilsenza ricorrere. Il, i cui risultati sono stati pubblicati su Cancers è stato messo a punto grazie a uno studio clinico prospettico frutto di una collaborazione con l’Unità di Neuroimmunologia dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia e con il Dipartimento di Scienze Urologiche del Policlinico Umberto I di Roma. Iltest è stato applicato su 240 campioni, dimostrandone la precisione diagnostica pari al 100% di specificità (nessun falso positivo) e al 96% di sensibilità. In base a questi risultati su 100 pazienti, 96ro non avere bisogno di ulteriori approfondimenti diagnostici e con l’rgamento della base dei dati si potrà arrivare, in tempi relativamente brevi, a una procedura decisionale ottimale ...

paginemediche : #ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un nastro rosa incompleto fa da simbolo, quest'ann… - sabahelher : #pizzaitaliana il premio per la ricerca scientifica dato a #MarioGallus #tgleonardo @RaiTre attesta che chi mangia… - ellispaper : @PinaSilvestra @MillaCarbo1 E quando lo fece con me 2 anni fa mi dissero che lo faceva già da tempo. Se non fosse c… -