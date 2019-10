Trombosi e cancro | una relazione pericolosa

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) In programma il 13 ottobre ALT – Associazione per la Lotta allae alle malattie cardiovascolari – Onlus aderisce alla sesta edizione del World Thrombosis Day, giornata che in tutto il mondo viene dedicata alla sensibilizzazione sullacome meccanismo di malattie note con il nome dell’organo, come Infarto del miocardio, Ictus cerebrale, Embolia polmonare,delle arterie e delle vene. «Obiettivo della giornata – dichiara la dottoressa Lidia Rota Vender, presidente di ALT – è la sensibilizzazione dei media e della popolazione affinché tutti conoscano che cosa vuol dire, quali sono i fattori che la rendono più probabile, come evitarla e come riconoscerla in tempo. Per questo è nata ALT e per questo noi in ALT lavoriamo da 30 anni, per salvare almeno una persona su 3 fra quelle che sarebbero candidate ad essere colpite, diffondendo conoscenza ...