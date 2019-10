“Ti caccio dallo studio” Pomeriggio 5 Barbara D’Urso perde le staffe con l’ospite

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 8 ottobre 2019) I salotti disono sempre a rischio lite. Lo sa benissimo la padrona di casa, che solo qualche giorno fa al ”Live – Non è la” ha dovuto fare i conti con un arrabbiatissimo Marco Columbro. Il tema era di quelli che appassionano il pubblico: vip caduti in miseria o comunque alle prese con problemi economici perché sfrattati, indebitati, oppure a causa di pensioni troppo basse. L’ex presentatore toscano e star di numerose fiction degli anni ’90, scomparso dalle scene dal 2003 dopo un aneurisma cerebrale, ha perso leaggredendo verbalmente la padrona di casa perché infastidito dalle voci sulle sue gravi difficoltà economiche. “Se siamo qui per parlare di come abbiamo cambiato vita mi sta bene, se per parlare del gossip, dei cavoli nostri, io prendo e me ne vado perché non ho intenzione di parlare delle mie cose. Di fare una trasmissione sulla mia pelle non mi ...

