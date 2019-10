Tennis – Australian Open | Andy Murray ci sarà | lo scozzese tornerà a giocare uno Slam in

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019)unoinsingolare nel 2020: iltagiocherà gli“Confermato:aglinel 2020“, tramite un tweet glihanno comunicato la presenza dial prossimoaussie. Nell’edizione 2019aveva scioccato il mondo delannunciando la possibilità di un ritiro nel corso della stagione, spiegando che le sue condizioni fisiche dovute all’infortunio all’anca non gli permettevano di continuare a. Da quel giorno sono passati tanti mesi nei qualisi è sottoposto ad un’operazione, ha passato diverse settimane di riabilitazione ed è tornato finalmente aprima in doppio e poi in singolo. Un anno dopo,anche a calcare la superficie di uno, quello nel quale aveva quasi detto addio al ...

Ilsuperbo89 : RT @SuperTennisTv: Un grande talento, spesso fermato da fastidiosi infortuni. Indimenticabile l'emozione durante gli Australian Open 2015,… - criscriswald : RT @InteBNLdItalia: ?? Con l'Australian Open di doppio vinto nel 2015 in coppia con Fabio Fognini, è entrato nella storia del tennis italian… - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ?? Con l'Australian Open di doppio vinto nel 2015 in coppia con Fabio Fognini, è entrato nella storia del tennis italian… -