Governo | Di Maio | ‘Pd? su temi concreti finora bene con Zingaretti’

Governo - Di Maio basta rincorrere Renzi - diamoci regole di ingaggio : Governo, Di Maio basta rincorrere Renzi, diamoci regole di ingaggio.Il mio e' un appello rivolto a tutti.

Governo - l’appello di Di Maio contro Renzi : “Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, snobba Matteo Renzi e chiede ai suoi alleati di Governo di ignorarlo e di evitare polemiche a mezzo stampa con il leader di Italia Viva: "Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%, gli fanno solo un favore”, afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle rivolgendosi soprattutto al Pd.Continua a leggere

C'è troppa gente che parla nel Governo e sul Governo - dice Di Maio : "Leggo troppe interviste tra Pd e Italia Viva, gli uni contro gli altri, e così si dà la percezione di una lite continua nel governo. Ma non bisogna rincorrere uno che ha il 4%. gli fanno solo un favore". Così Luigi Di Maio in un colloquio con Il Fatto Quotidiano ribadisce il suo 'stop' a troppi annunci sui giornali e invita a prendere esempio dai ministri Lamorgese e Gualtieri che "prima di dire fanno". E su Conte che ha ...

Scontro Salvini-Di Maio - il leghista : 'Col Governo del tradimento gli sbarchi triplicano' : L'amore è finito e il divorzio ha fatto il suo corso, ma i due ex amanti, il leader pentastellato Luigi Di Maio e il capo politico del Carroccio, Matteo Salvini, continuano incessantemente a guerreggiarsi. In questi giorni la motivazione centrale è il piano migranti varato dall'esecutivo giallorosso e intriso di una molteplicità di tensioni. L'immigrazione è stata il cavallo di battaglia del leghista in qualità di Ministro degli Interni, ...

Governo - Speranza e Zingaretti : abolire superticket sanità. Di Maio : basta annunci prima i fatti : La sinistra al Governo vuole l’abolizione del super ticket sanitario, ben noto a chi almeno una volta ha dovuto ricorrere a prestazioni specialistiche e diagnostiche: "Ogni volta che un cittadino non accede alla sanità per ragioni di natura economica siamo di fronte a una sconfitta dello Stato" dice il ministro della Salute Roberto Speranza dalla colonne di Repubblica. Sanità, rivoluzione ticket: ...

Matteo Renzi - troppa intesa con Di Maio : il Pd ha già pronto il proporzionale per escluderlo dal Governo : Matteo Renzi preoccupa tanto da portare il Pd a prendere seri provvedimenti. Nel vertice tenutosi al Nazareno tra i ministri dem, compresi Zingaretti, Franceschini, Delrio e Marcucci, si è parlato di tutto. A manipolare l'incontro però - rivela Marco Antonellis per Dagospia - il rischio che la deriv

Def : Di Maio - ‘se aumenta Iva viene meno senso Governo’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Se aumenta l’Iva viene meno il senso di questo governo”. Lo dice Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio. “Per me le tasse si devono abbassare e non aumentare. Il Movimento 5 Stelle non voterà mai nessuna legge di bilancio che aumenta l’Iva”. L'articolo Def: Di Maio, ‘se aumenta Iva viene meno senso governo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Salvini - ‘Conte e Di Maio ad Assisi? Speriamo S.Francesco li illumini’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – – “Conte e Di Maio vanno ad Assisi? Speriamo che San Francesco li illumini e porti buon consiglio”. Lo dice Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della visita al carcere di Perugia. Il leader della Lega spiega che venerdì non sarà alle celebrazioni per il Santo protettore d’Italia, “sarò a Roma, mi son già giocato Santa Rita e non vorrei abusare che ...

Governo : venerdì Di Maio ad Assisi per festa San Francesco : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parteciperà il 4 ottobre alle celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia. Il responsabile della Farnesina arriverà ad Assisi alle 16 per i Vespri Pontificali nella Basilica Inferiore di San Francesco presieduti da Monsignor Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino. A seguire parteciperà alla processione alla ...

Il Governo si tiene quota 100 - ma dove sono i posti di lavoro promessi da Di Maio? : “Se proprio si vuole essere pessimisti, dall'anno prossimo in pensione ci andranno almeno 600 mila persone”, disse, baldanzoso, lo scorso novembre l'allora ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Nella fase di limatura del decreto legge che introduceva in tandem reddito di citt

Governo - Corriere : 'Renzi-Di Maio strana coppia - obiettivo ridimensionare Conte' : La politica italiana ha riservato evoluzioni che, solo un anno e mezzo fa sembravano impossibili. Rischia di esserlo ancor di più lo scenario delineato da un interessante articolo apparso sul Corriere della Sera, a firma di Maria Teresa Meli, in cui si prova a leggere tra le righe di fatti e situazioni che si stanno delineando. In particolare si pone l'accento su come, a sorpresa, due ex nemici storici come Luigi Di Maio e Matteo Renzi ...

DIETRO LE QUINTE/ Il patto Renzi-Di Maio può smontare il Governo : Italia Viva e M5s non vogliono le lezioni anticipate, ma lavorano per logorare i Dem. Conte intanto gioca la sua partita per diventare un leader

Di Maio contro la Lega : 'Governo caduto a due ore da fine lavoro su taglio parlamentari' : Il taglio dei parlamentari è da tempo uno dei punti chiave del programma del Movimento Cinque Stelle. 345 poltrone in meno e cinquecento milioni di risparmio dello Stato, rappresentano un obiettivo che i grillini si erano posti quando governavano assieme alla Lega e lo è anche adesso che il partner non è più il Carroccio, ma il Partito Democratico. Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ospite della trasmissione Agorà, ha evidenziato come il ...

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il Governo per evitare il taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà