Cutrone | “La nuova Under 21 è forte Seguo il Milan e mi dispiace | ma sono felice in

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Eravamo in Italia e avevamo una grande squadra, ma purtroppo l’Europeo non è andato bene. Sapevamo che sbagliando anche una sola partita si rischiava di uscire”. Così Patrick, attaccante del Wolverhampton, intervenuto ai microfoni di RaiSport dal ritiro dell’21 in vista del match contro l’Irlanda. “Vestire questa maglia mi riempie sempre di orgoglio. Siamo una buona squadra, tutti dobbiamo imparare qualcosa aiutandoci sempre per essere un gruppo compatto”, ha aggiunto. “un tifoso del, guardo tutte le partite.vederlo in difficoltà, ma la società èe secondo me si rialzerà”. Così Patrick, attaccante del Wolverhampton, intervenuto ai microfoni di RaiSport dal ritiro dell’21 a proposito della crisi del. “Il legame con i tifosi? Mi ha fatto piacere al momento ...

