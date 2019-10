Celleno | consegnate borracce metalliche a bambini e ragazzi delle scuole

Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma – Iniziativa importante quella del comune di, in provincia di Viterbo, dove nella lotta alla plastica sono state200in metallo ai. Presente anche il sindaco Marco Bianchi. Domenica 6 ottobre sono state200in alluminio aidel piccolo comune diin provincia di Viterbo. Ielementari e medie, in cambio di una bottiglia di plastica, hanno ricevuto una borraccia in alluminio finanziata da tutti i bar del comune. Nel contesto della manifestazione si sono festeggiati anche i nonni del paese, come patto generazionale nel rispetto e nella conservazione del verde comune e del pianeta. Idihanno inoltre piantato un albero di ulivo, come segno di speranza e di lotta alla difesa dell’ambiente. Con delibera n. 117 la Giunta comunale di ...

