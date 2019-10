Brusca resta in carcere | no della Cassazione ai domiciliari Maria Falcone | “Risposta

Mafia - la Cassazione : "Brusca resta in carcere - niente domiciliari". : Giovanni Brusca rimarrà in carcere: è quanto ha deciso la Corte di Cassazione, respingendo la richiesta dei suoi legali di ottenere la detenzione domiciliare. Continuerà dunque a scontare la sua pena nel carcere di Rebibbia. Brusca è l'uomo che innescò l'ordigno che a Capaci uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La sorella del giudice Falcone: risposta di giustizia "Con la sua ...

Mafia - la Cassazione : "Brusca resta in carcere - niente domiciliari" : Giovanni Brusca rimarrà in carcere: è quanto ha deciso la Corte di Cassazione, respingendo la richiesta dei suoi legali di ottenere la detenzione domiciliare. Continuerà dunque a scontare la sua pena nel carcere di Rebibbia. Brusca è l'uomo che innescò l'ordigno che a Capaci uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Fine pena nel 2022 Con il suo ricorso, la difesa di Brusca aveva impugnato ...

