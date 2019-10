Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma – Si è svolta oggi, su nostra richiesta, la Commissione Scuola Capitolina sul servizio di refezioneper i plessi del Municipio X ‘Parini’, ‘Acqua Rossa’ e ‘Amendola-Guttuso’ che, all’avvio dell’anno scolastico, sono rimati senza servizio di refezione per gli studenti con il pregiudizio per il lavoro dei dipendenti nelle mense e disagi per le famiglie. Ribadiamo come per oltre mille studenti di Osta i il servizio di refezioneessere assicurato nell’interesse e nel rispetto delle abitudini alimentari dei bambini e di una corretta distribuzione nutrizionale nell’arcogiornata. La Commissione Scuola a seguito delle nostre sollecitazioni ha preso l’impegno di coinvolgere l’Assessore competente a risolvere la problematica. Siestendere il servizio dicomunale anche ai ragazzi e agli alunni delle scuole ...

romadailynews : Bordoni: mensa scolastica è diritto di tutti, Amministrazione deve farsi carico della… -