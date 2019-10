Russiagate | Conte tace | la Lega vuole il Copasir per inchiodarlo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Da mercoledì in poi ogni giorno sarà buono affinché “Giuseppi” chiarisca, almeno davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, cosa diamine sia successo nella triangolazione tra servizi segreti italiani e statunitensi, ile la Link Campus, e le due visite dell’Attorney General americano William Barr, per due volte in visita in incognito nel Belpaese. Già, “Giuseppi”. Perché a Palazzo sono molti a vedere un filo rosso nella concatenazione degli eventi in piena crisi di governo. Il governo terremotato da Matteo Salvini, la visita del ministro della Giustizia di Donald Trump, il j’accuse dial Senato, e l’irritualissimo tweet con refuso – poi corretto - del presidente americano quando le trattative per l’esecutivo giallorosso erano tutt’altro che definite. ...

