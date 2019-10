Ritrovati resti archeologici e calcinacci vicino all’acquedotto di Fontana di Trevi

Scompare nel nulla 22 anni fa : i suoi resti Ritrovati con una ricerca su Google Earth : Il suo corpo è stato ritrovato con una ricerca su Google Earth. È il caso di William Moldt, scomparso nel nulla in Florida, a 40 anni, la sera del 7 novembre 1997, dopo una serata trascorsa in discoteca.Un giallo che è stato risolto alcuni giorni fa grazie a un ex cittadino di Wellington, che mentre stava eseguendo una ricerca satellitare ha scorto la sagoma di un’automobile sul fondo di un laghetto nel suo vecchio ...