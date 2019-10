Poliziotti uccisi | la fidanzata di Matteo Demenego | Via da me troppo presto

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 7 ottobre 2019) "La vita ti ha portato via da me". Un lungo messaggio e una foto insieme in un momento di spensieratezza. Così Valentina Sorriso Saponaro dedica un post su Facebook al fidanzato, il poliziotto di 31 anni, ucciso nella sparatoria in Questura a Trieste di venerdì 4 ottobre, insieme al collega Pierluigi Rotta, di 34 anni. "Ti voglio ricordare così amore mio, Felice e sorridente", scrive nel post la giovane. "Mi hai cambiato la vita - si legge ancora nel messaggio - e hai continuato a farlo giorno dopo giorno… Ti hanno portato via da me, ma tu vivi in me, tu sei parte di me!! Ti amo e ti amerò per sempre. Mi prenderò io cura dei nostri gatti, della nostra casa, ma tu promettimi che ti prenderai cura di me, dei nostri gatti, della tua famiglia e di tutte le persone che ti amano!".La ragazza parla anche dei tanti progetti che aveva in comune con ...

