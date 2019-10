Poliziotti uccisi a Trieste | il video degli spari e la fuga del killer

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La polizia ha diffuso alcune immagini della sparatoria avvenuta venerdì scorso, in Questura a. Nel filmato si vede Alejandro Augusto Stephan Meran indalla Questura con due pistole in mano sparando colpi ad altezza d'uomo verso il piantone con la pistola sottratta al primo dei due. (CHI ERANO I DUE AGENTI - LA FIACCOLATA - L'OMAGGIO DELLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE - L’AUDIO DALLA QUESTURA - BUFERA PER UN TWEET DI CHEF RUBIO) Cosa è successo in Questura aRotta aveva 34 anni, Demenego 31. Alejandro Augusto Stephan Meran, si trovava in Questura insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due erano in attesa di essere interrogati in relazione a un furto avvenuto in mattinata. Nella sparatoria è rimasto ferito alla mano anche un terzo agente, che si trova ora in condizioni buone e stazionarie

