Pensioni ultima ora | Quota 100 | Pd prova l’assalto alla misura

Pensioni ultima ora : Nannicini “Quota 100 va abolita - serviva più coraggio” : Pensioni ultima ora: Nannicini “Quota 100 va abolita, serviva più coraggio” Pensioni ultima ora: il governo Conte bis sembra orientato definitivamente a confermare Quota 100 sino a scadenza naturale. Nonostante la misura di pensione anticipata approvata dal precedente governo, nato dalla maggioranza composta da Movimento 5 Stelle e Lega, sia stata molto criticata da ampi settori del Pd (oggi al governo) l’intenzione dichiarata anche ...

Pensioni ultima ora : aumento requisiti - nel 2021 5-6 anni in più a lavoro : Pensioni ultima ora: aumento requisiti, nel 2021 5-6 anni in più a lavoro Pensioni ultima ora: l’entrata in vigore di Quota 100 non dovrebbe subire mutamenti o modifiche sino al 2021. Così come previsto sin dalla sua introduzione (decreto n. 4/2019), la pensione anticipata per chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati è in vigore e sarà valida per i lavoratori che raggiungeranno tali requisiti sino al 2021. Quota 100, ...

Pensioni ultima ora : Salvini “Nessuno tocchi Quota 100” : Pensioni ultima ora: Salvini “Nessuno tocchi Quota 100” Pensioni ultima ora: in questo nostro recente articolo abbiamo dato conto delle parole dell’ex sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a difesa di Quota 100. Come noto la Lega è la forza politica che più di ogni altra ha spinto per l’approvazione della misura di pensione anticipata. Un primo passo per dare concretezza al promesso superamento della riforma Fornero. Salvini e ...

Pensioni ultima ora : Lega “Da irresponsabili non rinnovare Quota 100” : Pensioni ultima ora: Lega “Da irresponsabili non rinnovare Quota 100” Pensioni ultima ora: secondo quanto dichiarato dagli esponenti della maggioranza di governo Quota 100 dovrebbe restare in vigore sino alla sua scadenza naturale. Pertanto sino al 2021, salvo cambiamenti, continueranno a poter andare in pensione i lavoratori che avranno raggiunto i due requisiti base: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Pensioni ultima ora, ...

Pensioni ultima ora : riduzione Irpef meglio di Quota 100 - parla Tria : Pensioni ultima ora: riduzione Irpef meglio di Quota 100, parla Tria Pensioni ultima ora: in questi giorni si parla molto della volontà del governo di scongiurare l’aumento dell’Iva. Sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che il ministro dell’economia Roberto Gualtieri sono infatti intervenuti a più riprese, in queste ore, per chiarire le intenzioni dell’esecutivo sulle misure che saranno adottate e per ...

Pensioni ultima ora : fondo complementare pubblico Inps - cos’è e per chi : Pensioni ultima ora: fondo complementare pubblico Inps, cos’è e per chi Pensioni ultima ora: partendo da quello che sarà il futuro di Quota 100, il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha citato recentemente la possibile nascita del fondo integrativo pubblico complementare. Secondo quanto dichiarato da chi oggi guida l’ente previdenziale è in atto una valutazione, concordata tra Inps e Ministero del Lavoro, sulla possibilità di ...

Pensioni ultima ora : Tridico conferma che Quota 100 resta uguale : Pensioni ultima ora: Tridico conferma che Quota 100 resta uguale Pensioni ultima ora: sempre intenso il dibattito sulla materia previdenziale. Tra favorevoli e contrari, si discute di quello che potrà essere il destino delle misure attualmente vigenti come ad esempio Quota 100. Le forze politiche di maggioranza hanno avviato al loro interno un confronto che dovrà partorire alcune importanti decisioni sulla materia previdenziale e su altre ...

Pensioni ultima ora : Cazzola “Quota 100 fallimento da rimediare” : Pensioni ultima ora: Cazzola “Quota 100 fallimento da rimediare” Pensioni ultima ora: l’economista Giuliano Cazzola già in precedenti occasioni ha avuto modo di giudicare negativamente Quota 100 e l’impianto su cui sono state basate le misure previdenziali e di contrasto alla povertà approvate dal Governo Conte I col decreto n. 4/2019. Recentemente, numeri alla mano, l’esperto è tornato a ribadire la sua assoluta ...

Pensioni ultima ora : TFS-TFR Quota 100 - applicativo pronto per l’anticipo : Pensioni ultima ora: TFS-TFR Quota 100, applicativo pronto per l’anticipo Pensioni ultima ora: il decreto n. 4/2019 con cui il Governo Conte I sostenuto da M5S e Lega ha dato il via ad alcune misure come Quota 100 (ancora molto dibattuta) e reddito di cittadinanza ha introdotto anche altre misure. Tra queste la possibilità per i lavoratori statali di ricevere contestualmente (o quasi) dall’accesso alla pensione la somma maturata del ...

Pensioni ultima ora : Landini “Quota 100 non ha risolto il problema” : Pensioni ultima ora: Landini “Quota 100 non ha risolto il problema” Pensioni ultima ora: la manifestazione “Giornate del Lavoro 2019” promossa dalla Cgil a Lecce ha rappresentato l’occasione per ospiti e relatori di confrontarsi su vari argomenti del dibattito pubblico, compreso quello previdenziale. Tra gli intervenuti anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Pensioni ultima ora, Conte su Quota 100 Nell’occasione, ...

Pensioni ultima ora : risparmi Quota 100 - le anticipazioni sulla Manovra : Pensioni ultima ora: risparmi Quota 100, le anticipazioni sulla Manovra Pensioni ultima ora: il nuovo esecutivo è al lavoro per varare l’impostazione della prossima Manovra. Il Ministero dell’Economia è, già da tempo, all’opera per dare vita all’impianto di massima che come sempre deve prima di tutto fare i conti con le scarse risorse a disposizione rispetto alle azioni che si intende promuovere. Pensioni ultima ...

Pensioni ultima ora : Inps su Quota 100 “nessuna richiesta di modifica” : Pensioni ultima ora: Inps su Quota 100 “nessuna richiesta di modifica” Pensioni ultima ora: l’introduzione di Quota 100 e reddito di cittadinanza ha riguardato da vicino decine di migliaia di persone. Già prima della loro introduzione le due misure hanno dato luogo ad un acceso e animato dibattito. Oggi a diversi mesi di distanza dal loro avvio, ad opera del Governo Conte I, continuano a far discutere. Pensioni ultima ora, le scelte ...

Pensioni ultima ora : Matteo Renzi “Quota 100 è una follia per i giovani” : Pensioni ultima ora: Matteo Renzi “Quota 100 è una follia per i giovani” Pensioni ultima ora: Matteo Renzi ha da pochi giorni annunciato la nascita di una nuova formazione politica che si chiamerà Italia Viva con la quale intende rilanciare la sua azione politica, fuoriuscendo dal Pd, e dando vita a gruppi parlamentari autonomi che comunque sosterranno l’esperienza del governo Conte bis. Pensioni ultima ora, Renzi ospite da Vespa per ...

Pensioni ultima ora : alternative a Quota 100 più utilizzate dai lavoratori : Pensioni ultima ora: alternative a Quota 100 più utilizzate dai lavoratori Pensioni ultima ora: rispetto alle previsioni, Quota 100 si è dimostrato meno attrattiva per i lavoratori intenzionati ad andare in pensione in anticipo rispetto alle regole vigenti con la riforma cosiddetta Fornero. Ma oltre a chi ha fatto domanda per accedere a Quota 100 che dà la possibilità di andare in pensione ai lavoratori con 62 anni di età e 38 anni di ...