Marvel' s Avengers non avrà una modalità co-op locale

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019)'sarriverà nel mese di maggio del prossimo anno e sappiamo per certo che, mentre ci sarà un sacco di gioco online, non dovremmo aspettarci troppo dal comparto offline. La campagna del gioco durerà circa 12 ore o giù di lì, se vi concentrerete solo sulla storia principale.Parlando alla presentazione del gioco alla Comic-Con di New York, Scot Amos di Crystal Dynamics ha discusso di diversi aspetti del gioco. Quando si è trattato dell'aspetto multiplayer ha confermato che al momento del lancio non ci sarà lacooperativa(grazie MP1st).Sappiamo che il giocouna vastamultiplayer, ma considerando che non si era mai parlato di unacooperativa offline, molti presumevano già che non ci sarebbe stata, ma ora abbiamo una conferma ufficiale. Leggi altro...

