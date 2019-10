Manovra | Conte | ‘lavoreremo a fianco sindacato | contributo prezioso’

Manovra : al via a P.Chigi incontro Conte-sindacati : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – E’ appena iniziato a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Sul tavolo la Manovra economica per il 2020. Prosegue, così, il confronto tra governo e sindacati dopo l’incontro del 18 settembre scorso. Al tavolo, oltre al presidente del Consiglio, sono presenti anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e la responsabile ...

Matteo Renzi bolla la Manovra del Conte bis : 'Per il cuneo fiscale proposti spiccioli' : Matteo Renzi ha scritto una lettera al Corriere della Sera, criticando fortemente il Def, presentato dal Presidente Conte e dal ministro Gualtieri. Ci vuole più coraggio per la riduzione del cuneo fiscale e la detassazione del lavoro, ha detto l'ex sindaco di Firenze. Al contrario, nella proposta di Gualtieri, ci sarebbero solo 2,5 miliardi di euro. Cioè: “solo spiccioli”. Renzi scrive che l'abbassamento delle tasse e, di conseguenza, del costo ...

Sondaggi - la Manovra del Conte bis piace agli italiani : giudizio positivo anche da elettori Lega : La legge di Bilancio che il governo sta mettendo a punto in questi giorni piace agli italiani: un Sondaggio effettuato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l'alto gradimento sia della manovra nel suo complesso che di alcune singole misure che contiene. Parere positivo, soprattutto su alcuni punti, espresso anche dagli elettori delle opposizioni di centrodestra.Continua a leggere

Manovra - Conte a Renzi : «Non ci servono fenomeni in tv. Alitalia? Situazione complicata» : Da Assisi il premier Giuseppe Conte interviene sulla questione Alitaila. «È una Situazione complicata, faremo il possibile», spiega. «Alitalia è una questione, le...

PiazzaPulita - Paolo Mieli attacca Giuseppe Conte sulla Manovra : "Caspita - allora è un mago" : A smontare le favole del governo giallorosso ci pensa Paolo Mieli, che era ospite in studio a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli, nella puntata in onda su La7 giovedì 3 ottobre. Subito dopo l'intervista a Roberto Gualtieri, il ministro dell'Economia, si fa il punto sulla manovra

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi - Manovra : Conte esclude patrimoniale - 4 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 4 ottobre 2019: Conte esclude patrimoniale. Attacco a Parigi, 5 morti. Caso Consip, 5 rinvii a giudizio.

Manovra - stangata sul diesel con il taglio alle agevolazioni. Stop di Conte al ticket : Giuseppe Conte chiede tempo. Qualche giorno di «tranquillità» per preparare la Manovra economica. Il messaggio, insomma, è il più classico dei lasciateci lavorare. La...

Manovra - Conte : escludiamo qualsiasi patrimoniale : "Questo governo esclude l'introduzione di qualsiasi patrimoniale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano

Manovra - Conte : “Evitando aumento dell’Iva abbiamo fatto risparmiare 542 euro a famiglia” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rivendica l'importanza di aver evitato un aumento dell'Iva che, spiega, avrebbe pesato sulle famiglie italiane per "542 euro a famiglia". Conte, inoltre, assicura che non ci sarà una patrimoniale e che l'obiettivo è quello di diminuire il carico fiscale.Continua a leggere

Manovra - Conte : «Stop a Iva evita rincaro da 542 euro a famiglia». Gli industriali : giù le tasse sul lavoro : Il premier: «Avrebbero costituito un enorme ostacolo per il rilancio del Paese». Il presidente Bonomi ringrazia Draghi «un grande italiano» alla presenza di Mattarella, Boccia e Casellati. E invita a superare le divisioni Nord-Sud e industria -servizi

Manovra : Conte - due fondi investimento di 50 mld su orizzonte di 15 anni : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Nella prossima legge di Bilancio introdurremo due nuovi fondi di investimento per un ammontare complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte di 15 anni. Le risorse saranno assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana; riconversione energetica; incentivo all’utilizzo di fonti rinnovabili”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte intervenendo all’assemblea generale di ...

Manovra - stangata sul diesel. Stop di Conte al ticket : Giuseppe Conte chiede tempo. Qualche giorno di «tranquillità» per preparare la Manovra economica. Il messaggio, insomma, è il più classico dei lasciateci lavorare. La...

Manovra - Conte frena su ticket e superticket : “Non in agenda adesso - serve più tempo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, frena sul superamento immediato del superticket e sulla rimodulazione del ticket sanitario: "Gli interventi sul superticket e sul ticket sanitario sono programmati non domani mattina, ma in un arco di tempo più ampio". Il progetto di riforma in tema di sanità non verrà fermato, ma avrà bisogno di più tempo.Continua a leggere

Manovra - Renzi : “Conte sta sereno se non aumenta le tasse - abbassi l’Iva sui pannolini” : Cosa deve fare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per stare sereno? Semplice, per Matteo Renzi "per stare tranquillo basta non aumentare le tasse". Il leader di Italia Viva parla anche di abbassare l'Iva sui pannolini: "Se la rimodulazione dell'Iva è a costo zero, per esempio si abbassa l'Iva al pannolino, firmo anche io".Continua a leggere