Maltempo | venti tempestosi in Liguria | danni e alberi caduti in Liguria

Maltempo - in arrivo temporali e venti forti. Allerta della Protezione Civile su nove regioni : Su gran parte della Penisola forte pioggia e raffiche di grande intensità. Allerta meteo a Genova dove il sindaco ha chiuso i parchi pubblici

Maltempo - in arrivo temporali e venti forti su gran parte dell'Italia : Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e prime precipitazioni

Maltempo - in arrivo temporali e venti forti : Su gran parte della Penisola temporali e raffiche di grande intensità. Allerta meteo a Genova dove il sindaco ha chiuso i parchi pubblici

Meteo - le previsioni : Maltempo in arrivo - temporali e forti venti nelle prossime ore. Allerta della Protezione Civile : Le previsioni Meteo annunciano che una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e e i primi temporali. maltempo...

Maltempo - allerta per temporali e venti forti in arrivo : l’elenco delle regioni a rischio : Maltempo con temporali e venti forti su gran parte dell’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per domani allerta arancione sul versante ionico settentrionale della Calabria e sul settore nord-orientale della Sicilia. allerta gialla sull’estrema area meridionale della Toscana e sulle isole, su gran parte di Lazio e Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e sul restante territorio di Calabria e Sicilia.Continua a leggere

Maltempo in Liguria : a Genova scattano divieti per venti forti : A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte per la giornata di domani, entrano in vigore le ordinanze del sindaco di Genova che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumita’. Lo spiega il Comune in una nota. In particolare scattano il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata ...

Meteo - Maltempo in arrivo : temporali e forti venti nelle prossime ore. L'allerta della Protezione Civile : Le previsioni Meteo annunciano che una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e e i primi temporali. Nella...

Maltempo Liguria : finanziati 22 interventi di Protezione civile in 13 Comuni : Regione Liguria ha stanziato 400mila euro di fondi regionali (accise) per finanziare 22 interventi di Protezione civile e difesa del suolo in 13 Comuni. I progetti sono stati selezionati dopo istruttoria a seguito di bando fra i 140 Comuni danneggiati dal Maltempo di fine ottobre 2018: le risorse permetteranno di eseguire la progettazione di interventi che saranno successivamente finanziati con le prossime annualità dei fondi per ...

Maltempo - Veneto Strade : “Al via 169 interventi ‘post Vaia'” : Si sono concluse oggi tutte le procedure di affidamento dei lavori sulla viabilità dopo la tempesta Vaia, affidate dal Commissario Delegato Luca Zaia a Veneto Strade per il 2019. Si tratta – informa la concessionaria regionale – di 169 interventi per un importo complessivo di 141 milioni di euro, suddiviso in 81 gare per lavori di ripristino stradale e di difesa delle valanghe dei centri abitati, e 88 interventi di somma urgenza ...

Maltempo Terni : interventi del Sii per le frane a Ferentillo : I tecnici del Servizio idrico integrato sono impegnati in alcuni interventi resi necessari dal Maltempo che ieri ha provocato alcune frane che, nel comune di Ferentillo, hanno a loro volta determinato problemi all’approvvigionamento idrico nelle frazioni di Macenano e Terria. Gli smottamenti sono stati infatti causa dell’acqua di colore marrone proveniente dai rubinetti delle abitazioni e in alcune situazioni della sua ...

Maltempo su Roma - un centinaio di interventi per allagamenti e caduta alberi : Tuoni, lampi e vento forte stanno colpendo la capitale da questa mattina. Già un centinaio gli interventi di Polizia locale e vigili del fuoco in varie zone di Roma, per la messa in sicurezza di...

Alluvioni e grandine nel deserto - il Maltempo fa venti morti in Marocco : Una eccezionale ondata di maltempo ha colpito il Paese nordafricano portando morte e distruzione. La tragedia più grande si è consumata nella provincia di Errachidia, dove 18 persone sono morte dopo che un autobus di linea che viaggiava su una strada locale è stato travolto dalla inaspettata piena di un piccolo fiume.Continua a leggere

Maltempo Toscana - Bettini : “Migliorare il coordinamento degli interventi” : “Ho convocato il 18 settembre le strutture interessate perche’ voglio rifare il punto, capire perche’ alcune zone sono piu’ soggette ad allagamenti, capire se sono previsti interventi strutturali e anche come migliorare il coordinamento di interventi tra Publiacqua e Alia”. Lo ha detto l’assessore al decoro urbano del Comune di Firenze Alessia Bettini, rispondendo in Consiglio comunale ad un question time sui ...

Maltempo nel Bolognese : strade allagate - interventi dei Vigili del Fuoco : Un intervento per un cornicione pericolante in un edificio di via Zamboni, in zona universitaria in centro a Bologna, e richieste di soccorso anche in provincia per strade e sottopassi invasi dall’acqua e garage, cantine e sottoscala allagati. Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco dopo il forte temporale che ha colpito il territorio Bolognese ieri sera intorno alle 21. A Granarolo dell’Emilia, in via Giovanni XXIII per allagamenti è ...