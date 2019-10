Lampedusa | le ong cavalcano la tragedia Fateci tornare subito in

La ong che sfotte Salvini : a Lampedusa spunta la barca Matteo S. : Non si tratta di un nome a caso e neanche di una coincidenza: mentre la nave Mare Jonio resta al largo, l'imbarcazione che...

L'ong rifiuta ancora la Spagna : "Porto sicuro è Lampedusa" : Chiara Sarra Guardia Costiera pronta ad accompagnare i migranti a Minorca, ma Open Arms non ci sta: "Situazione insostenibile" Ieri sera sembrava fatta: la Guardia Costiera era pronta ad accompagnare i migranti sulla Open Arms fino a Minorca, in Spagna, dove possono sbarcare. Ma ora L'ong spagnola insiste per far scendere tutti in Italia. "Non siamo in grado di metterci in navigazione verso le Baleari, a bordo c'è ormai una ...

Scontro su Open Arms - ma a Lampedusa gli sbarchi continuano (e le Ong non c'entrano) : La questione migranti è la punta dell'iceberg dello Scontro tutto interno al governo. Ma mentre lo stallo Open Arms non si...

Open Arms - la nave dell’Ong vicina a Lampedusa : le immagini riprese dalla spiaggia : La nave dell’Ong Open Arms è ferma da questa mattina davanti all’isola di Lampedusa in attesa del via libera per l’attracco e lo sbarco dei 147 migranti a bordo. Dopo 14 giorni nel Mar Mediterraneo in cerca di un porto sicuro, l’imbarcazione ora ha l’ok del Tar del Lazio che ieri ha accolto il ricorso dell’associazione e ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane. Il video, ripreso dalla spiaggia, è stato ...

La nave Open Arms davanti a Lampedusa. Trenta non firma lo stop “in nome dell’umanità”. Salvini : niente aiuti a trafficanti e ong : Diverse motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto stanno monitorando i movimenti dell'imbarcazione