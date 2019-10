Giuseppe Conte trascinato a picco dai servizi segreti Cosa non torna | Copasir | 007 | F35

Giuseppe Conte - gira una voce : crisi e nuovo premier. Parla un ex ministro : "Forza Italia nel governo" : La vera paura di Giuseppe Conte non è solo che Matteo Renzi faccia cadere il governo, ma che completi l'opera eliminando semplicemente il premier, sostituendolo. Sono giorni turbolenti a Palazzo Chigi, l'avvocato è chiamato a rispondere alle quotidiane "provocazioni" del fresco leader di Italia Viva

Giuseppe Conte - intervista rivelatrice : "Renzi - così non si va avanti". Dopo un mese parla di crisi di governo : "così cade il governo". Dallo sfogo di Assisi alle interviste al Corriere della Sera e ad Avvenire, Giuseppe Conte mette nero su bianco la faida con Matteo Renzi. "La sfida è lavorare in un clima di squadra. È lavorare tutti insieme. Niente patti a due, se uno ha bisogno di rimarcare ogni giorno uno

Giuseppe Conte - il retroscena. Sfogo privato : "Renzi fa i giochi sporchi alla Salvini - governo a rischio" : Ormai lo hanno capito tutto: Giuseppe Conte e Matteo Renzi faranno saltare in aria il governo. Il botta e risposta violentissimo tra premier e leader di Italia Viva, con frasi piccatissime dell'avvocato da Assisi (e riferimento allo "stipendio consistente" dell'ex segretario del Pd) ha sbattuto in p

Giuseppe Conte contro Matteo Renzi : "Non abbiamo bisogno di fenomeni. Lui ha uno stipendio consistente - ma..." : "Non abbiamo bisogno di fenomeni". Giuseppe Conte, da Assisi, non porge l'altra guancia e anzi mena un colpo mortale a Matteo Renzi, che sulla carta è uno dei suoi "alleati". Tutti sanno che dopo la scissione dal Pd, il leader di Italia Viva ha di fatto il coltello dalla parte del manico e minaccia

Giuseppe Conte - Salvini e Borgonzoni a caccia della parcella che può incastrarlo sul conflitto d'interessi : Poche ore fa, Dagospia, ha anticipato il testo dell'interrogazione parlamentare presentata dalla Lega, prima firma Lucia Borgonzoni, a Giuseppe Conte. Nel mirino la vera natura dei suoi rapporti con l'avvocato Guido Alpa. Un caso che aveva già lambito il premier un anno fa, quando stava a Palazzo Ch

PiazzaPulita - Paolo Mieli attacca Giuseppe Conte sulla manovra : "Caspita - allora è un mago" : A smontare le favole del governo giallorosso ci pensa Paolo Mieli, che era ospite in studio a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli, nella puntata in onda su La7 giovedì 3 ottobre. Subito dopo l'intervista a Roberto Gualtieri, il ministro dell'Economia, si fa il punto sulla manovra

Matteo Salvini chiede chiarimenti sui rapporti tra Giuseppe Conte e Guido Alpa : Al Senato, a prima firma Lucia Borgonzoni, la Lega di Matteo Salvini ha presentato il conto a Giuseppe Conte, depositando

Per Giuseppe Conte niente carezze ad Assolombarda : Quando il diretto interessato entra nel cuore della questione significa che la partita è già iniziata e soprattutto che la discesa in campo ha confezionato il messaggio diretto all’interlocutore che conta. Teatro alla Scala, assemblea di Assolombarda, l’associazione più importante del sistema Confindustria. Dal podio parla il presidente Carlo Bonomi. Seduto in prima fila c’è Giuseppe Conte. La parola ...

Giuseppe Conte - il testo dell'interrogazione parlamentare della Lega sul conflitto di interessi : Se ne parla da giorni, anzi settimane. Matteo Salvini lo aveva lasciato intendere in modo chiaro, per esempio quando aveva detto, riferendosi a Giuseppe Conte, che "ha qualcosa del suo passato da nascondere". Dagospia aveva Legato queste parole all'ipotesi di una interrogazione parlamentare contro i

Giuseppe Conte sullo stop all'aumento Iva : "Salvati 542 euro per ogni famiglia" : Adesso Giuseppe Conte fa il galletto, gonfia il petto, si erge a salvatore della patria. L'occasione è l'assemblea di Assolombarda al teatro La Scala di Milano, dove era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presunto avvocato del popolo, il campione del trasformismo po

Matteo Salvini inchioda Giuseppe Conte : "Neanche un colpo di telefono". 007 e Russiagate - cosa non torna : "Assolutamente no. A Ferragosto ero a Castel Volturno". Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre, smentisce categoricamente che il premier Giuseppe Conte abbia avvisato l'allora ministro dell'Interno dei contatti avvenuti tra gli 007 italiani ed esponenti del governo americano per carpire informazi

Matteo Salvini contro Giuseppe Conte : "Usa i servizi segreti come sua dépendance" : “Io assolutamente non sono stato informato di niente. A Ferragosto ero a Castelvolturno e Conte non mi fece neanche mezzo colpo di telefono”. Matteo Salvini, ad Agorà su Rai3, torna così sui possibili coinvolgimenti italiani nel Russiagate che coinvolge l’amministrazione Trump.“Se neanche i vicepresidenti del Consiglio non sapevano nulla di scandali internazionali veri e non - rimarca il leader della Lega - ...

Giuseppe Conte convocato dal Copasir. Trump e gli 007 italiani - il sospetto sulla conferma a Palazzo Chigi : Il Copasir convoca Giuseppe Conte per riferire sugli incontri riservati avvenuti lo scorso agosto a Roma tra il ministro americano della Giustizia William Barr, uomo di fiducia di Donald Trump, e i vertici dei servizi segreti italiani. Il sospetto è che dagli Usa abbiano chiesto ai nostri 007 un aiu

Il Copasir convoca Giuseppe Conte sulla "missione" Usa a Roma : Giuseppe Conte dovrà con tutta probabilità presentarsi al Copasir per rispondere alle domande dei commissari. Dovrà spiegare se e quali contatti ci siano stati tra il segretario alla Giustizia statunitense William Barr e i nostri Servizi segreti, se questi contatti abbiano riguardato in qualche modo il Russiagate, perché non sono stati resi noti, e se l’autorizzazione ai colloqui che avrebbe avuto il disco verde ...