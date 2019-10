Cosa c’entra l’Italia con l’inchiesta sul Russiagate?

Fonte : wired

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Foto di Fabio Cimaglia / LaPresse La visita italiana del segretario di stato Usa Mike Pompeo, programmata da tempo con il mandato ufficiale di discutere di dazi, sanzioni alla Russia e approccio allo scenario libico, potrebbe essere stata qualpiù di un semplice appuntamento diplomatico di routine. A rivelarlo è stato il sito di informazione Daily Beast, in un articolo che tratteggia i contorni di quella appare come una vera e propria contro-inchiesta messa in piedi dall’amministrazione Trump, per screditare l’operato dell’ex procuratore speciale Robert Mueller sul caso. L’impegno in Italia di Pompeo, “il soldato più fedele di Donald Trump” secondo una fortunata definizione del New Yorker, arriva a poco più di una settimana dalla missione-lampo di William Barr e John Durham, rispettivamente procuratore generale e procuratore del Connecticut, che ...

