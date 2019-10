Spazio | lunghi filamenti di gas | un “network” galattico nell’antico Universo

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019) Si estendono per oltre 1 milione di parsec e costituiscono una rete che unisce un gruppo di galassie in un lontano protoammasso, fornendo il ‘carburante’ per i processi di formazione stellare e per l’accrescimento dei buchi neri supermassicci: sono deidi gas, osservati con lo spettrografo Muse del telescopio Vlt (Eso) e con la fotocamera Suprime-Cam del telescopio Subaru (Naoj). I risultati delle osservazioni, che hanno consentito di tracciare una mappa dettagliata dei filamenti, sono stati illustrati nell’articolo “Gas filaments of the cosmic web located around active galaxies in a protocluster”, pubblicato su Science; lo studio – riporta Global Science – è stato condotto da un gruppo di lavoro internazionale, coordinato dal Riken Cluster for Pioneering Research di Saitama (Giappone). La ‘ragnatela’ di filamenti in questione appartiene a Ssa22, un ...