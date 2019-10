Si vota nel Portogallo del semimiracolo aspettando un’altra “accozzaglia”

Parlando di voto ai sedicenni - qual è l’età minima per votare nel mondo? : Foto diAndrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images Non sarà il radicale cambiamento di approccio nei confronti della crisi climatica chiesto da oltre un milione di persone lo scorso venerdì, ma i ragazzi di Fridays for Future hanno ottenuto un primo, ragguardevole, risultato: riportare nel dibattito pubblico il tema dell’allargamento della platea elettorale ai maggiori di sedici anni. A rilanciare la proposta ci ha pensato lunedì l’ex ...

La Camera vota No ai domiciliari per Sozzani (FI) | E' già polemica per i franchi tiratori nella maggioranza : L'Aula della Camera ha negatol'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degliarresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza ItaliaDiego Sozzani. I voti a favore sono stati 235, 309 i contrari,un astenuto. A fine luglio la Giunta per le Autorizzazioni di Montecitoriosi era invece espressa per l'ok ai domiciliari a maggioranza,con il voto a favore di M5S e Pd: una decisione annullata oggidall'Assemblea, a scrutinio segreto.

La senatrice a vita Segre vota sì al Governo : "Ora basta odio e uso farsesco dei simboli religiosi come nel nazismo" : “Mi accingo a esprimere fiduciosa un voto favorevole a questo Governo”. Così la senatrice a vita Liliana Segre interviene in Aula al Senato nel corso del dibattito sulla fiducia al nuovo Esecutivo. “Il mio atteggiamento di fronte alla nascita del Governo - dice ancora - è di preoccupazione e allo stesso tempo di speranza. Ho temuto un inesorabile imbarbarimento della nostra società” e ora ...

La Camera vota la fiducia a Conte : 343 sì | Tre assenze nel Movimento - due nel Pd |Il premier contestato duramente in Aula : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

La Camera vota la fiducia a Conte : 343 sì | Tre assenze nel Movimento - due nel Pd |Il premier contestato duramente in Aula : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Governo Conte 2 - il neo ministro Patuanelli (M5s) avvicinato da un contestatore : “Dovevamo votare - venduti” : Contestazione isolata nei confronti del neo ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, poco prima di un collegamento televisivo: “Venduti, dovevamo andare a votare” gli ha urlato un uomo a pochi metri di distanza riferendosi alla nascita del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte, sostenuto da 5 stelle e Pd. Intorno all’esponente del M5s, in ogni caso, c’erano poliziotti e carabinieri e la Contestazione si è ...

Governo - Conte agli elettori del M5s che devono votare su Rousseau : “Non tenere idee nel cassetto. Possiamo cambiare l’Italia” : “A voi elettori che siete chiamati a votare su Rousseau ricordo che il Movimento in modo molto chiaro aveva detto, prima delle elezioni, che se non avesse avuto la maggioranza in Parlamento avrebbe realizzato il programma con chi fosse stato disponibile a farlo. Non tenere in un cassetto queste idee e questi sogni per realizzare il Paese che vogliamo”. Lo ha detto Giuseppe Conte durante una video in diretta su facebook. L'articolo ...

L'ordine "anomalo" delle risposte : nella votazione su Rousseau il "No" viene prima del "Sì" : Un ordine delle risposte quantomeno bizzarro. Martedì gli iscritti M5S alla piattaforma di voto online Rousseau saranno chiamati a decidere sulla alleanza di Governo con il Partito Democratico per dar vita al Conte II. Il quesito, com’è noto, a differenza di altre volte è posto in modo piuttosto netto e chiaro: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito ...

Nuovo Governo - dissensi nel PD : Calenda si dimette con polemica - Richetti vota 'no' : La nuova alleanza di Governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, che in serata dovrebbe ricevere l'imprimatur dal presidente della Repubblica al termine del secondo giro di consultazioni miete, come prevedibile, alcune "vittime" tra gli esponenti dei due schieramenti. Se tra le fila dei pentastellati le voci più critiche sono rappresentate in parte da Alessandro Di Battista e soprattutto dal senatore Gianluigi Paragone, che ha già ...

Patuanelli : incarico con riserva e poi M5s vota su Rousseau : "Il presidente incaricato dal Capo dello Stato accerterà con riserva e poi ci saranno le procedure interne dei partiti per prendere le loro decisioni e questo ciascuno lo fa liberamente decindendo come fare. Noi M5s abbiamo sempre dimostrato di collegare le nostre decisioni alla consultazione degli iscritti sulla nostra piattaforma, anche nella scelta di chi candidare. E lo voglio dirlo e ricordarlo anche a nostri stessi colleghi che hanno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Agosto : Il segretario - sempre più solo nella richiesta di votare a ottobre - apre a un nuovo governo di legislatura “se lo chiede Mattarella” : Psicodramma Golpe renziano nel Pd. Zingaretti resiste, ma “teme” Mattarella Scissione – L’ex premier, pur di evitare le elezioni, schiera i gruppi parlamentari contro il segretario di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Transennate le piazze. “Forza Italia, il rinnovamento del partito. Gli azzurri studiano la mobilitazione di FerrAgosto” (il Giornale, 6.8). In una cabina dei Bagni Silvio. Transennate le ...

Tav - protesta di Europa Verde. Bonelli : “Mozione M5s? Una farsa. Hanno votato decreto sicurezza sapendo che chi protesta ora rischia galera” : Sit in di protesta di Europa Verde con il coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, in Piazza Vidoni a pochi passi dal Senato. “Ricordiamo al Movimento 5 stelle l’incoerenza di votare un decreto sicurezza bis – ha detto Bonelli – e poi presentare una mozione contro il Tav, ben sapendo che, grazie al primo, chi protesta a difesa dell’ambiente rischia la la galera” L'articolo Tav, ...