Sardegna | prende il reddito di cittadinanza e spaccia per arrotondare | arrestata

(Di domenica 6 ottobre 2019) 40 pasticche di ecstasy e diversi grammi della stessa sostanza in polvere, Mdma. Ketamina, popper e anche la card deldi. Oltre a 355 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente frutto della vendita della droga. In manette, con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è finita Roberta Selis, 40 enne cagliaritana, ufficialmente disoccupata e beneficiaria deldi. L’arresto è stato effettuato ieri mattina dai Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, coordinati dal colonnello Michele Lastella: i militari son certi che la donna, molto conosciuta, sia un vero e proprio punto di riferimento dello spaccio delle droghe. In particolare quelle sintetiche, soprattutto nei quartieri cagliaritani di San Benedetto e Villanova. Ieri mattina la Selis, dopo l’arresto, si è dovuta trovare un avvocato di ...

